Рынок металлопроката Украины за 8 мес. вырос на 3,2% при снижении импорта на 7,6%

Украинские предприятия в январе-августе текущего года увеличили потребление металлопроката на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2 млн 921,6 тыс. тонн.

Как сообщается в пресс-релизе объединения "Укрметаллургпром" в среду, за восемь месяцев года импортировано 762,6 тыс. тонн, или 26,1% внутреннего рынка потребления металлопроката.

"За январь-август 2020 года емкость внутреннего рынка составила 2921,6 тыс. тонн металлопроката, из которых 762,6 тыс. тонн, или 26,1%, приходится на импорт. За аналогичный период 2019 года емкость внутреннего рынка была 2830,4 тыс. тонн, из них 953,4 тыс. тонн, или 36,7%, импортировано. Таким образом, за восемь месяцев 2020 года наблюдается повышение емкости внутреннего рынка металлопроката относительно января-августа 2019 года на 3,2% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 7,6%", – констатируется в пресс-релизе.

Кроме того, сообщается, что структура импорта за указанный период характеризуется доминированием плоского проката над сортовым (56,05% и 42,67% соответственно); в аналогичном периоде 2019 года доминирование плоского проката над сортовым было более заметным (соответственно, 55,44% и 40,94%).

По данным "Укрметаллургпрома", за январь-август 2020 года украинские метпредприятия произвели 12,28 млн тонн металлопроката (98% относительно аналогичного периода 2019 г.), из которых, по информации ООО "ЕТР-Спектр", экспортировано около 10,12 млн тонн, или 82,4%. В аналогичном периоде 2019 года доля экспорта составляла 85% (10,64 млн тонн при общем производстве металлопроката 12,52 млн тонн).

На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за январь-август 2020 года пришлось 50,44%, что заметно превышает показатель периода январь-август 2019 года (45,78%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках незначительно ниже показателя прошлогоднего аналогичного периода (32,13% и 33,65% соответственно). Доля сортового проката в экспортных поставках заметно уступает показателю аналогичного периода 2019 года (17,43% в 2020 г. против 20,58%).

Основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-августе 2020 года, по данным ООО "ЕТР-Спектр", являются страны Европейского союза (27,4%), Азии (16,5%), другие страны Европы (13,3%).

Среди металлургических импортеров первое место занимают страны СНГ (35,9%), на втором ЕС-28 (25,8%), на третьем - страны Азии (20,8%).

Как сообщалось, украинские предприятия в 2019 году сократили потребление металлопроката на 13,1% по сравнению с 2018 годом - до 4 млн 685,3 тыс. тонн. При этом было импортировано 1 млн 419,3 тыс. тонн, или 30,3% внутреннего рынка потребления металлопроката.