Финансовые новости
- |
- 16.09.20
- |
- 16:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Правительство предлагает закончить мораторий на проверки бизнеса
12:44 16.09.2020 |
Кабинет министров Украины предлагает завершить действие моратория на проведение документальных и фактических проверок бизнеса, который был введен на период карантина. Мораторий препятствует сбору налогов.
Об этом говорится в пояснительной записке к проекту изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений (проект №4101).
Как отмечается в документе, из-за того что действие моратория установлено на достаточно большой промежуток времени, за период его действия (с 18 марта 2020 года) значительная доля субъектов хозяйствования, которые имеют риски неуплаты налогов, остаются непроверенными. Кроме того, в налоговые органы поступают жалобы граждан из-за нарушений порядка проведения расчетов, лицензирования и неоформления трудовых отношений в различных сферах деятельности, однако контролирующие органы лишены возможности провести проверку таких субъектов хозяйствования.
"С целью недопущения потерь доходов бюджета и с целью обеспечения надлежащего исполнения налоговыми органами контролирующей функции, предлагается завершить действие моратория на проведение документальных и фактических проверок", - говорится в пояснительной записке.
Согласно проекту, мораторий планируется завершить с даты вступления в силу закона (то есть с 1 января 2021 года).
Отметим, в конце мая Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предоставило разъяснение по мораторию на проверки бизнеса во время карантина. По данным министерства, под действие моратория подпадают не все виды хозяйственной деятельности.
Напомним, на заседании Кабинета министров Украины 9 августа был утвержден План приоритетных действий правительства на 2020 год. Согласно плану правительство планирует продлить мораторий на государственный контроль и проверки бизнеса на 6 месяцев после окончания карантина.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Громоотвод для Фокина: Почему спикер ТКГ может стать новой проблемой для власти
|ЕБА: В последнее время участились случаи блокирования регистрации НДС накладных и расчетов корректировки к ним
|Берлинский провал. Какой порядок капитуляции выдвинул Путин Зеленскому
|Недвижимый вопрос. Почему провалился рынок жилья и что будет с ценами
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин поддержал повышение минимальных пенсий для лиц, старше 75-летнего возраста
|Владелец Novus покупает сеть магазинов Billa
|Девальвационные ожидания украинцев несколько улучшились
|Нефть дорожает 16 сентября уже более чем на 2% на снижении её добычи и запасов в США
|Электронные копии документов теперь можно полноценно использовать в приложении «Дия»
|Программу «теплых кредитов» хотят продлить до 2022, однако в Госбюджете для нее ничего не выделили
Это интересно
|Представлен смартфон-ротатор LG Wing с двумя экранами и выдвижной камерой
|YouTube запустила свой аналог TikTok под названием Shorts
|NVIDIA объявила о покупке компании Arm за $40 млрд
|Chevrolet Corvette получит электрический полный привод
|Mercedes-Benz проиграл патентный спор ещё одной компании
|Китай предпочёл бы закрыть американский бизнес TikTok, а не продавать его США
|В браузере Google Chrome появилась функция группировки вкладок