В проекте госбюджета-2021 сокращены расходы на Министерство обороны

Расходы из общего фонда государственного бюджета на Министерство обороны в 2021 году составят 116 094 525,6 тысяч гривен. Это на 0,1% меньше, чем в текущем году (116 217 265,9 тысяч гривен).

Об этом говорится в проекте госбюджета (законопроект №4000), обнародованном на сайте Верховной рады.

Напомним, в проекте госбюджета 2021 года расходы из общего фонда государственного бюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса президента в 2021 году запланированы на уровне 1 266 795,2 тысяч грн. Это на 39,4% больше, чем в текущем году (909 058,7 тысяч гривен).

Кроме того, проектом госбюджета-2021 предусмотрено, что расходы общего фонда государственного бюджета на Аппарат Верховной рады в 2021 году составят 2 282 685,8 тысяч гривен. Это на 12,0% больше, чем в текущем году (2 038 424,8 тысяч гривен). Расходы на Секретариат Кабинета министров составят 1 092 341,3 тысяч гривен. Это на 13,9% больше, чем в текущем году (959 075,0 тысяч грн).