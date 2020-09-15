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Расходы на Офис президента в 2021 году вырастут почти на 40%, - проект бюджета
Расходы из общего фонда государственного бюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса президента в 2021 году составят 1 266 795,2 тысяч гривен. Это на 39,4% больше, чем в текущем году (909 058,7 тысяч гривен).
Об этом говорится в проекте госбюджета (законопроект №4000), обнародованном на сайте Верховной рады.
Расходы предусмотрены по статье "Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности президента Украины и Офиса президента Украины".
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров утвердил проект закона о госбюджете на 2021 год.
Планируется, что доходы госбюджета составят 1071,1 млрд грн, что 9,4% больше по сравнению с 2020 годом (978,8 млрд грн).
При этом расходы составят 1350,1 млрд грн, что на 5,1% больше по сравнению с 2020 годом (1284,6 млрд грн).
Дефицит госбюджета составит 270,4 млрд грн (6,0 млрд грн). Номинальный ВВП ожидается на уровне 4 505,9 млрд грн.
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