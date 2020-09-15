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Марченко о налоговой амнистии: Законопроект подали в ОП еще в июле, идут дискуссии
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что законопроект о налоговой аминистии подали в Офис президента еще в июле, сейчас ведутся дискуссии - по словам министра, это должен быть именно президентский вопрос.
Об этом он сказал в интервью ЭП.
"Законопроект мы подали в Офис президента еще в июле. Сейчас идут дискуссии. Это очень серьезный вопрос политического характера, чтобы Минфин или Кабмин его вносил. Это должен быть серьезный уровень доверия, и поэтому это должен быть именно президентский вопрос", - отметил Марченко.
Напомним:
В мае Зеленский заявил, что законопроект об амнистии капиталов готов и будет внесен в Верховную Раду, закон примут до конца года.
"Амнистию дадим в этом году - должны это сделать, мы договаривались и обещали людям", - заявил президент.
Зеленский сказал, что сейчас есть обсуждение вокруг процента, под который будет проводиться амнистия. Предполагалось, что это будет 5% на все - и на деньги, и на недвижимость. Теперь, по словам президента, есть предпосылки снизить этот процент для недвижимости.
Ранее в интервью ЭП Данил Гетманцев заявил, что налоговая амнистия будет платной и власти планируют привлечь в бюджет 5% от сумм, которые будут амнистированы.
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