Дефицит госбюджета-2020 может оказаться меньшим по сравнению с плановым из-за недофинансирования расходов - ICU

Дефицит государственного бюджета Украины на 2020 год может оказаться меньшим заложенных в закон о госбюджете 7,5% ВВП в связи с высоким недофинансированием расходной части, полагает старший финансовый аналитик инвестгруппы ICU Тарас Котович.

"Мы ожидаем, что в номинальном выражении дефицит бюджета будет меньшим, чем это заложено законом. Предусмотренный объем финансирования, весьма вероятно, вообще не придется привлекать, поскольку расходы финансируются не очень высокими темпами", - сказал он в ходе онлайн-презентации обновленного экономического прогноза группы во вторник.

Котович допускает, что Министерство финансов прибегнет к выпуску еврооблигаций до конца этого года, однако для финансирования бюджета в 2021 году. Соответствующие поправки в законодательство в минувшем году позволили Минфину привлекать финансирование на будущий год, напомнил он.

"Расходная часть выполняется очень медленно... Если брать план на год, то расходы выполнены приблизительно на 24% от плана", - уточнил эксперт.

При этом отставание от плана по доходам составляет около 5%, добавил он.

Как подчеркнул Котович, на ситуацию могло повлиять низкое финансирование дефицита бюджета, при этом основное недофинансирование - по капитальным расходам.

"Нет этого финансирования, чтобы наращивать расходы", - констатировал он.