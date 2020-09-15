ICU ожидает следующий транш МВФ не ранее I кв.-2021

"Мы ожидаем следующий транш МВФ не ранее первого квартала следующего года", - сказал он в ходе онлайн-презентации обновленных экономических прогнозов группы во вторник.
Как пояснил Николайчук, среди факторов, которые на это влияют, - смена руководства Национального банка Украины.
"Международные финансовые организации заняли выжидательную позицию", - отметил он.
Помимо этого, бюджетный процесс и согласование с МВФ параметров госбюджета на 2021 год могут превратиться в очередную сагу, полагает эксперт.