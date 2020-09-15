Дефицит 6%ВВП в проекте госбюжета-2021 выходит за допустимые программами международной поддержки границы - член Совета НБУ

Дефицит государственного бюджета в 6% ВВП, как это предлагается в проекте госбюджета на 2021 год (законопроект №4000), выходит за рамки, допустимые программами международной поддержки, считает член Совета Национального банка Виктор Козюк.

"6% дефицита - это выход за параметры, который могли бы толерировать программы международной поддержки", - написал Козюк в Фейсбуке во вторник.

Он отметил, что дефицит бюджета на 2020 год был расширен исходя из расчета дальнейшей фискальной консолидации.

При этом структура финансирования дефицита в 2021 году выглядит сомнительно, добавил Козюк.

"Структурные реформы, по которым были бы консистентные прогнозные темпы роста, не очерчены", - добавил он.

Как сообщалось, Кабинет министров 14 сентября подал в Верховную Раду проект госбюдежета на 2021 год, который предполагает рост доходов на 9,4% по сранвнеию с госбюджетом-2020 до 1,071 трлн грн, расходов - на 5,1% дл 1,35 трлн грн. Основной прирост доходов предусматривается на счет более эффективного администрирования налога на добавленную стоимость (НДС).