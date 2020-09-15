Правительство предлагает установить прожиточный минимум на следующий год в размере 2189 гривен

Проектом Государственного бюджета на 2021 предлагается установить прожиточный минимум с 1 января на уровне 2189 грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на законопроект.

С 1 июля прожиточный минимум на одного человека составит 2294 грн, а с 1 декабря - 2393 грн. В разрезе основных демографических групп правительство предлагает следующие показатели:

детям до 6 лет: с 1 января - 1921 грн, с 1 июля - 2013 грн, с 1 декабря - 2100 грн;

детям в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января - 2395 грн, с 1 июля - 2510 грн, с 1 декабря - 2618 грн;

трудоспособным лицам: с 1 января - 2270 грн, с 1 июля - 2379 грн, с 1 декабря - 2481 грн;

лицам, утратившим трудоспособность: с 1 января - 1769 грн, с 1 июля - 1854 грн, с 1 декабря - 1934 грн.