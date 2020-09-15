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В «Слуге народа» хотят сменить министра финансов
В "Слуге народа" рассматривают вопрос увольнения с должности министра финансов Сергея Марченко и назначение на его место экс-министра Оксаны Маркаровой. Об этом нардеп от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк рассказала в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"На все претензии о том, что таможенные и налоговые кадры коррупционные, что есть недофинансирование бюджета ... Он говорит - мне об этом ничего не известно, заявляйте в правоохранительные органы. То есть человек полностью снимает с себя ответственность за кадровую политику, которую проводит ... Все назначения проходят без конкурсов - глава таможни, заместитель главы таможни ... COVID-19 мешает провести конкурс - я просто в шоке. Увольнять Марченко - я "за", фракция настроена решительно ... Я думаю, и уже называют, что Оксану Маркаров планируют вернуть в кресло министра", - отметила нардеп.
Напомним, Кабинет министров сегодня одобрил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект Государственного бюджета на 2021 год.
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