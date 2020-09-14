Дефицит внешней торговли Украины товарами за 7 мес. сократился на 57,3%

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-июле 2020 года сократилось на 57,3% по сравнению с январем-июлем 2019 года - до $2,120 млрд с $4,968 млрд, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 7,3% - до $26,630 млрд, импорт - на 14,7%, до $28,750 млрд.

Госстат уточняет, что в июле по сравнению с июнем-2020 сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 3,6% – до $3,660 млрд, импорта – на 2%, до $4,373 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в июле-2020 также было негативным и составило $713,2 млн, что лучше показателя предыдущего месяца ($751,2 млн). Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-июле текущего года составил 0,93 (в январе-июле-2019 – 0,85).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 221 стран мира.



Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-июле 2020г.

Товарные позиции Экспорт, млн $ Экспорт, январь--июль 2020 к январю-июлю 2019, % Импорт, млн $ Импорт, январь-июль 2020 к январю-июлю 2019, % Всего¹ 26629.6 92.6 28749.4 85.3 Животные, продукты животного происхождения 667.6 87.4 645.0 118.5 Продукты растительного происхождения 5726.0 88.7 1201.2 115.4 - зерновые культуры 4943.6 95.9 131.4 103.2 Жиры животного и растительного происхождения 3427.5 122.4 140.7 97.3 Готовые пищевые продукты 1890.0 101.8 1520.8 113.7 Минеральные продукты 2801.4 94.9 4793.4 65.3 Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 330.2 63.6 4414.7 64.7 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 1138.1 108.3 4088.2 90.7 Фармацевтическая продукция 153.3 111.6 1282.9 111.6 Удобрения 190.7 292.6 522.2 64.6 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 380.4 93.3 1845.1 90.6 Кожевенное сырье 69.4 78.9 121.3 74.8 Древесина и изделия из нее 790.7 91.1 163.6 98.4 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 229.2 86.8 504.9 85.6 Текстильные материалы и изделия 427.6 85.9 1212.2 99.5 Обувь 97.0 82.6 238.8 93.4 Изделия из камня, гипса, цемента 249.8 101.6 379.1 87.1 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 42.6 123.3 70.1 133.7 Недрагоценные металлы и изделия из них 5291.4 80.9 1692.3 80.7 - черные металлы 4516.7 80.5 558.1 75.2 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 2362.3 92.6 5970.6 85.2 Реакторы ядерные, котлы, машины 1059.3 111.5 3112.4 82.7 Электрические машины 1303.0 81.4 2858.2 88.0 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 462.7 91.2 2890.4 83.6 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 68.3 89.8 2780.6 85.0 Приборы и аппараты оптические, фотографические 80.8 82.0 609.5 114.5 Разные промтовары 470.1 95.2 534.0 103.8 Произведения искусства 0.1 22.8 2.6 255.1 Товары, приобретенные в портах 1.1 32.3 59.8 31.2

¹ Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

Данные: Госстат