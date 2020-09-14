Дефицит внешней торговли Украины товарами за 7 мес. сократился на 57,3%

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 7,3% - до $26,630 млрд, импорт - на 14,7%, до $28,750 млрд.
Госстат уточняет, что в июле по сравнению с июнем-2020 сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 3,6% – до $3,660 млрд, импорта – на 2%, до $4,373 млрд.
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в июле-2020 также было негативным и составило $713,2 млн, что лучше показателя предыдущего месяца ($751,2 млн). Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-июле текущего года составил 0,93 (в январе-июле-2019 – 0,85).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 221 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-июле 2020г.
|Товарные позиции
|Экспорт, млн $
|Экспорт, январь--июль 2020 к январю-июлю 2019, %
|Импорт, млн $
|Импорт, январь-июль 2020 к январю-июлю 2019, %
|Всего¹
|26629.6
|92.6
|28749.4
|85.3
|Животные, продукты животного происхождения
|667.6
|87.4
|645.0
|118.5
|Продукты растительного происхождения
|5726.0
|88.7
|1201.2
|115.4
|- зерновые культуры
|4943.6
|95.9
|131.4
|103.2
|Жиры животного и растительного происхождения
|3427.5
|122.4
|140.7
|97.3
|Готовые пищевые продукты
|1890.0
|101.8
|1520.8
|113.7
|Минеральные продукты
|2801.4
|94.9
|4793.4
|65.3
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|330.2
|63.6
|4414.7
|64.7
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|1138.1
|108.3
|4088.2
|90.7
|Фармацевтическая продукция
|153.3
|111.6
|1282.9
|111.6
|Удобрения
|190.7
|292.6
|522.2
|64.6
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|380.4
|93.3
|1845.1
|90.6
|Кожевенное сырье
|69.4
|78.9
|121.3
|74.8
|Древесина и изделия из нее
|790.7
|91.1
|163.6
|98.4
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|229.2
|86.8
|504.9
|85.6
|Текстильные материалы и изделия
|427.6
|85.9
|1212.2
|99.5
|Обувь
|97.0
|82.6
|238.8
|93.4
|Изделия из камня, гипса, цемента
|249.8
|101.6
|379.1
|87.1
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|42.6
|123.3
|70.1
|133.7
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|5291.4
|80.9
|1692.3
|80.7
|- черные металлы
|4516.7
|80.5
|558.1
|75.2
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|2362.3
|92.6
|5970.6
|85.2
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|1059.3
|111.5
|3112.4
|82.7
|Электрические машины
|1303.0
|81.4
|2858.2
|88.0
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|462.7
|91.2
|2890.4
|83.6
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|68.3
|89.8
|2780.6
|85.0
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|80.8
|82.0
|609.5
|114.5
|Разные промтовары
|470.1
|95.2
|534.0
|103.8
|Произведения искусства
|0.1
|22.8
|2.6
|255.1
|Товары, приобретенные в портах
|1.1
|32.3
|59.8
|31.2
¹ Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
Данные: Госстат