«Коронавирусного» фонда в следующем году не будет - глава Минфина

Проект госбюджета Украины на следующий год не предусматривает финансирование дополнительных фондов таких, как фонд борьбы с Covid-19.

Об этом 14 сентября на брифинге по проекту госбюджета на 2021 год, сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает корреспондент Укринформа.

"У нас не предполагается дополнительных фондов таких, как Covid-19, мы расходы направили на прямых главных распорядителей - это Минздрав и Минобразования, поэтому этой программы уже не будет в следующем году", - сказал Марченко.

Также он добавил, что поскольку была проведена реформа территориального устройства и сокращено количество районов, то в этой части будет существенное высвобождение расходов именно по этому направлению. По другим направлениям бюджета никаких сокращений расходов не предвидится.

Министр финансов отметил, что проект государственного бюджета на 2021 год был подготовлен таким образом, чтобы его можно было выполнить независимо от того, какой министр финансов будет в следующем году. "Мы пытались сделать его максимально реалистичным и не прибегать к формату "давайте сделаем хороший бюджет", чтобы потом можно недельку пересидеть в кресле министра. Поэтому или я буду министром финансов в следующем году или следующий министр финансов, но он сможет этот бюджет выполнить", - подчеркнул Марченко.

Как сообщал Укринформ, Кабинет министров в апреле этого года создал Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. Размер Фонда на текущий год составляет 65 млрд грн, что было предусмотрено в государственном бюджете.

Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает рост экономики на уровне 4,6%, и инфляцию в 7,3%. Как предполагает Бюджетный кодекс Украины, Кабинет Министров утверждает и представляет в парламент до 15 сентября проект закона о государственном бюджете на следующий год.