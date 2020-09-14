В 2021 году Украина потратит на выплаты по госдолгу полтриллиона гривень

Проект Государственного бюджета на 2021 год, который на сегодняшнем заседании утвердил Кабинет министров, предусматривает, что Украина направит на погашение и обслуживание государственного долга 599,8 миллиарда гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил министр финансов Сергей Марченко.

Согласно презентации бюджета, 439,3 миллиарда гривень будет направлено на погашение госдолга, а 160,5 миллиарда гривень - на обслуживание.

Из указанных почти 600 миллиардов гривень расходов на обслуживание и погашение госдолгов 2,4 миллиарда гривень составляют выплаты по официальным займам, 43,8 миллиарда гривень - по займам международных финансовых организаций, 112,3 миллиарда гривень - по коммерческим займам.

Еще 112 миллиардов гривень - выплаты по облигациям государственного займа в иностранной валюте, 328,6 миллиарда гривень - выплаты по ОВГЗ в гривне.