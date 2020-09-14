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Проект госбюджета построен на прогнозе роста инфляции 7,3%, – Минфин
14:41 14.09.2020 |
Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что проект госбюджета Украины на 2021 построен на прогнозе роста инфляции в 7,3%.
Об этом Марченко заявил во время онлайн-брифинга, передает БизнесЦензор.
"Основные макропоказатели, по которым строился проект госбюджета, они не изменились. Это рост ВВП 4,6%, это инфляция 7,3%, это среднемесячная заработная плата 13,6 тысяч гривен", - сказал Марченко.
По словам Марченко, доходы госбюджета-2021 предусматриваются в размере 1 триллион 71,1 млрд грн. Расходы госбюджета-2021 - 1 триллион 350 млрд грн. Дефицит бюджета предусматривается на уровне 270 млрд грн.
Как сообщалось, сегодня Министерство финансов направило на рассмотрение Кабинета министров проект государственного бюджета на 2021 год. Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".
Проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" поступит в Верховную Раду вовремя и парламент уже в предстоящую пятницу сможет его рассмотреть.
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