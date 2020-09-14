Финансовые новости
- |
- 14.09.20
- |
- 19:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
S&P прогнозирует спад экономики Украины в 2020Г на 6% с восстановлением на 4% в 2021г.
11:54 14.09.2020 |
Падение валового внутреннего продукта Украины в 2020 году составит 6%, однако со следующего года экономика вернется к росту: в 2021 году - на 4%, в 2022-2023 годах - по 3% ежегодно, такой прогноз содержится в сообщении Международного рейтингового агентства Standard&Poors (S&P) о подтверждении рейтингов Украины на уровне "B/B".
Согласно ему, агентство ожидает снижения инфляции в этом году до 3% с 7,9% в прошлом году и увеличения ее до 6% в 2021г и 5% в 2022-2023 годах.
По его оценкам, курс гривни к концу этого года снизится до 29 грн/$1, к концу следующего - до 30 грн/$1, а к концу 2022 и 2023 годов - соответственно до 30,5 грн/$1 и 31 грн/$1.
В соответствии с документам, небольшая девальвация гривни будет сопровождаться ростом резервов: с $24,77 млрд в конце прошлого года до $27,73 млрд в конце этого, $30,19 млрд - в конце следующего и $31,39 млрд - в конце 2022 года.
Такие оценки S&P построены на предположении, что дефицит госбюджета сократится с 7,5% ВВП в этом году до 5,3% ВВП в следующем и 3% и 2,5% соответственно в 2022 и 2023 годах.
В то же в Министерство финансов Украины на минувшей неделе предложило определить дефицит госбюджета в 2021-м в 6% ВВП, а в последующие два года - 4,5% и 3% ВВП соответственно.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Выборы ограниченного участия. Как Навальный Путину встречу с Лукашенко подпортил
ТОП-НОВОСТИ
|Коалиция жабы с гадюкой. Почему Рада собирается провалить бюджет
|Дотянуть бы до весны. Сколько Украина продержится без транша МВФ
|Освободить всех заложников: Решится ли Зеленский на ультиматум Путину
|Шантаж убийством Минска: что пошло не так в переговорах Ермака в Берлине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дефицит внешней торговли Украины товарами за 7 мес. сократился на 57,3%
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 14.09.20
|Метпредприятия Украины за 8 мес. сократили потребление газа на 2%, электроэнергии на 5%
|Нафтогаз передаст в управление 13 месторождений Львовщины за 1 миллиард инвестиций
|«Коронавирусного» фонда в следующем году не будет - глава Минфина
|В 2021 году Украина потратит на выплаты по госдолгу полтриллиона гривень
Это интересно
|Airbus начала исследовать возможность полетов птичьим клином
|Xiaomi представила доступный спортивный тренажёр для дома. «Беговая» дорожка для ходьбы URevo U1 стоит менее $200
|Xiaomi представила крутую футуристическую новинку на своей площадке коллективного финансирования
|Представлен рестайлинговый Genesis G70 с новым дизайном
|Первый в мире смартфон с подэкранной камерой поступил в продажу в Китае
|Портленд первым в США запретил системы распознавания лиц
|Французская лакшери-компания LVMH не будет покупать ювелирного гиганта Tiffany