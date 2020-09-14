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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

S&P прогнозирует спад экономики Украины в 2020Г на 6% с восстановлением на 4% в 2021г.

11:54 14.09.2020 |

Экономика

 

Падение валового внутреннего продукта Украины в 2020 году составит 6%, однако со следующего года экономика вернется к росту: в 2021 году - на 4%, в 2022-2023 годах - по 3% ежегодно, такой прогноз содержится в сообщении Международного рейтингового агентства Standard&Poors (S&P) о подтверждении рейтингов Украины на уровне "B/B".

Согласно ему, агентство ожидает снижения инфляции в этом году до 3% с 7,9% в прошлом году и увеличения ее до 6% в 2021г и 5% в 2022-2023 годах.

По его оценкам, курс гривни к концу этого года снизится до 29 грн/$1, к концу следующего - до 30 грн/$1, а к концу 2022 и 2023 годов - соответственно до 30,5 грн/$1 и 31 грн/$1.

В соответствии с документам, небольшая девальвация гривни будет сопровождаться ростом резервов: с $24,77 млрд в конце прошлого года до $27,73 млрд в конце этого, $30,19 млрд - в конце следующего и $31,39 млрд - в конце 2022 года.

Такие оценки S&P построены на предположении, что дефицит госбюджета сократится с 7,5% ВВП в этом году до 5,3% ВВП в следующем и 3% и 2,5% соответственно в 2022 и 2023 годах.

В то же в Министерство финансов Украины на минувшей неделе предложило определить дефицит госбюджета в 2021-м в 6% ВВП, а в последующие два года - 4,5% и 3% ВВП соответственно.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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