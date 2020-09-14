В профильном комитете Рады пока не знают, кто может стать новым министром финансов

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (фракция "Голос") пока не знает, кто может стать новым министром финансов.

"Были разные слухи, в том числе и о возвращении министра финансов Оксаны Маркаровой. Но пока не могу подтвердить, что один из них имеет под собой хоть какие-то основания", - сказал Железняк агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник в Киеве.

Как сообщалось, ранее в этот день глава комитета Даниил Гетманцев не исключил возможности ротации министра финансов.

