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В профильном комитете Рады пока не знают, кто может стать новым министром финансов
Заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (фракция "Голос") пока не знает, кто может стать новым министром финансов.
"Были разные слухи, в том числе и о возвращении министра финансов Оксаны Маркаровой. Но пока не могу подтвердить, что один из них имеет под собой хоть какие-то основания", - сказал Железняк агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник в Киеве.
Как сообщалось, ранее в этот день глава комитета Даниил Гетманцев не исключил возможности ротации министра финансов.
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