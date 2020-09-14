В профильном комитете Рады не исключают возможности замены министра финансов

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев не исключает, что в Кабинете министров Украины состоится ротация на посту министра финансов.

"Я не исключаю (что могут уволить - ИФ), но и не подтверждаю", - сказал Гетманцев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос, кто может заменить действующего министра финансов Сергея Марченко, Гетманцев сказал: "Понятия не имею, его еще нужно сначала уволить. Еще решение не принято об увольнении, а вы уже спрашиваете, кого могут назначить".

