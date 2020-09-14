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Табачный штраф: АМКУ выиграл апелляцию почти на полмиллиарда
08:26 14.09.2020 |
Северный апелляционный хозяйственный суд отказал компании Лидертано Холдингс Лтд в удовлетворении иска о признании недействительным решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о наложении на ООО «ТЕДИС Украина» штрафа в сумме 431 млн грн за злоупотребление монопольным положением.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Отмечается, что компания Лидертано Холдингс Лтд, которая формально является одним из учредителей ООО «ТЕДИС Украина» подала иск после того, как компания "ТЕДИС" на протяжении 2017-2018 годов проиграла все суды, в которых обжаловала решение АМКУ.
В Комитете добавляют, что ранее «ТЕДИС» оплатил часть штрафа в размере 300 млн грн, а после решения суда в государственный бюджет должно поступить еще 131 млн грн.
Как сообщалось, в 2016 году АМКУ наложил на ООО «ТЕДИС Украина» штраф в размере 431 млн грн за нарушение законодательства об экономической конкуренции на рынке дистрибуции табачных изделий. А 10 октября 2019 года Антимонопольный комитет оштрафовал на общую сумму 6,5 млрд грн дистрибьютора табачных изделий ООО «ТЕДИС Украины» и его партнеров - табачные компании за создание искусственных барьеров на рынке дистрибуции сигарет.
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