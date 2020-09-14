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Информация об агентстве
S&P подтвердило рейтинги Украины на уровне «B/B» со «стабильным» прогнозом
08:16 14.09.2020 |
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B" со "стабильным" прогнозом.
Краткосрочный рейтинг Украины также подтвержден на уровне "B".
"Кредитные рейтинги Украины отражают низкий доход на душу населения, а также сложную институциональную среду и политическую ситуацию, - говорится в пресс-релизе S&P. - Повышение качества макроэкономической политики с 2015 года, а также увеличение валютных резервов являются позитивными рейтинговыми факторами. Положительное влияние на суверенные рейтинги также оказывает продолжающееся осуществление программы реформ, которое обеспечивает правительству страны доступ к заимствованиям на рынках капитала, а также к финансированию на льготных условиях, предоставляемому международными финансовыми институтами".
"Пока неясно, как повлияют недавние смена главы и состава правления Национального банка Украины (НБУ) на независимость центрального банка, денежно-кредитную политику, а также отношения страны с основными кредиторами", - отмечают эксперты агентства.
В то же время, по их словам, имеющиеся валютные резервы являются "подушкой безопасности", которая позволит смягчить риски возможного ухудшения условий внешнего финансирования.
Прогноз "стабильный" отражает, с одной стороны, риск негативного влияния неблагоприятных экономических условий на экономику Украины, а также возможность разворота реформ, а с другой - увеличившийся объем международных резервов, говорится в пресс-релизе.
"Мы можем понизить рейтинги, если нестабильность доступа к льготному финансированию или рынкам капитала в следующем году поставит под сомнение способность правительства Украины обслуживать долг. Это может произойти, если правительство откажется от проведения ключевых реформ, например, в части обеспечения независимости НБУ", - отмечают эксперты S&P.
"Мы можем повысить рейтинги в течение ближайшего года, если сочтем, что консолидация бюджета будет проводиться более быстрыми темпами, чем мы прогнозируем в настоящее время. Это может произойти в результате усиления темпов восстановления экономики. Позитивное влияние на рейтинги Украины также может оказать улучшение показателей внешней ликвидности до уровней, превышающих наши ожидания", - говорится в сообщении агентства.
Аналитики S&P прогнозируют снижение ВВП Украины на 6% в 2020 году и рост экономики в 2021 году благодаря оживлению внутреннего спроса.
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