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Конкурс на управление активами УМХ выиграла компания Коломойского
АРМА признало победителем конкурса по отбору управляющего активами Украинского Медиа Холдинга ООО "1+1 Интернет", которое входит в группу "1+1 медиа" Игоря Коломойского.
Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
"Победитель отбора предложил наиболее выгодные экономические условия управления активами, в том числе самую высокую сумму гарантированных ежемесячных перечислений в государственный бюджет в размере 5 млн грн, а также прогнозируемые поступления в госбюджет в сумме почти 8 млн грн ежемесячно.
Предложения других участников были в несколько раз меньше" , - говорится в сообщении.
Отмечается, что в дальнейшем должна быть проведена оценка активов и заключен договор об управлении между АРМА и ООО "1+1 Интернет".
Управляющему необходимо также согласование Антимонопольного комитета на предмет допустимой концентрации активов.
Напоминаем:
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что внештатный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк давит на руководство Агентства по розыску и менеджменту активов в вопросе избрания победителя конкурса на управление активами Украинского Медиа Холдинга (УМХ).
По информации Коломойского, советник главы ОП требует, чтобы победителем конкурса было объявлено ООО "Издательство Украинский Медиа Дом", которое напрямую связано с владельцем "УМХ" Сергеем Курченко, находящимся в розыске.
В "1+1 media" считают непрозрачным требованием от участников конкурса АРМА на управление активами УМХ получение согласия у связанных с собственником холдинга лиц.
Менеджмент "Украинского Медиа Холдинга" обнародовал открытое письмо к бизнесмену Игорю Коломойскому, в котором просит бизнесмена "забыть о медиахолдинге".
Согласно информации АРМА, в предыдущем конкурсе решили принять участие семь компаний: "Издательство "Украинский медиа дом", "Экономика", "Эра Медиа", "Объединенная Медиа Группа", "Зручно", ООО "1+1 Интернет" (входит в группу "1+1 медиа") и "Телерадиокомпания "Шансон".
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