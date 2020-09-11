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В МВФ заявили, что поддержка Украины зависит от независимости антикоррупционных органов
08:14 11.09.2020 |
Продолжение программы финансовой поддержки Украины от МВФ зависит от независимости Национального антикоррупционного бюро Украины, Специальной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда. Об этом во время брифинга 10 сентября во Вашингтоне заявил представитель Международного валютного фонда Джерри Райс, передает УНН.
"Могу сказать, что для Украины создание эффективной антикоррупционной базы было важнейшим элементом взаимодействия МВФ с Украиной на протяжении последних нескольких лет. Поддержка независимости и целостности НАБУ, САП и ВАКС является ключевым компонентом структурных реформ для обеспечения более сильного и справедливого роста и - я бы сказал - является необходимым условием в рамках нынешней программы, поддерживаемой МВФ", - скзав Райс.
Он добавил, что в МВФ продолжают взаимодействие с властями Украины. "Обсуждение программы, ее условий и обязательств продолжается. У меня нет даты для первой обзорной миссии, и это то, где мы находимся по отношению к Украине".
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