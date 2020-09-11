Украина за 8 мес. снизила потребление электроэнергии на 4,5%

Потребление электроэнергии в Украине в январе-августе 2020 года с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 4,5% (на 4 млрд 453,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 95 млрд 214,2 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за восемь месяцев сократилось на 3,6% (на 2,866 млрд кВт-ч) – до 77 млрд 402,5 млн кВт-ч.

Промышленность страны без учета технологических потерь сократила потребление электроэнергии на 4,9% – до 32,615 млрд кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 18 млрд 293,3 млн кВт-ч (-7% к январю-августу-2019), топливная – 2 млрд 115,6 млн кВт-ч (-6,7%), машиностроительная – 2 млрд 38,9 млн кВт-ч (-17,9%), химическая и нефтехимическая – 2,714 млрд кВт-ч (+15,3%), пищевая и перерабатывающая – 2 млрд 823,8 млн кВт-ч (-3,3%), строительных материалов – 1 млрд 460,9 млн кВт-ч (-0,4%), другие – 3 млрд 168,6 млн кВт-ч (+0,2%).

Кроме того, сельхозпредприятия потребили 2 млрд 462,2 млн кВт-ч (-1,6%), транспортные – 3,653 млрд кВт-ч (-16,6%), строительные – 602,4 млн кВт-ч (-6,6%).

Население страны потребило 24 млрд 157,8 млн кВт-ч (+3,3%), коммунально-бытовые потребители – 9 млрд 198,6 млн кВт-ч (-9%), другие непромышленные потребители – 4 млрд 713,5 млн кВт-ч (-4,3%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам восьми месяцев снизилась до 42,1% с 42,7%, а доля населения увеличилась – до 31,2% с 29,1%.

В августе-2020 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь снизилось на 2,4% (на 277,5 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года – до 11,222 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 0,1% (на 5,5 млн кВт-ч), до 9 млрд 364,4 млн кВт-ч.

Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2019 году с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 2% (на 2 млрд 995,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 150 млрд 218,8 млн кВт-ч, без учета технологических потерь – на 1,7% (на 2,067 млрд кВт-ч), до 120 млрд 76,5 млн кВт-ч.



Структура потребления электроэнергии в Украине январе-августе 2019 и 2020 гг.:

Категории потребителей 8 мес-19 8 мес-20 изм. изм. 8 мес-19 8 мес-20 млн кВт-ч млн кВт-ч млн кВт-ч % доля, % доля, % Потребление э/э (брутто) 99 667,9 95 214,2 -4 453,7 -4,5 Потребление э/э (нетто) 80 268,6 77 402,5 -2 866,0 -3,6 100,0 100,0 в том числе: 1. Промышленность 34 311,9 32 615,0 -1 696,9 -4,9 42,7 42,1 в том числе: - металлургическая 19 660,2 18 293,3 -1 366,9 -7,0 24,5 23,6 - топливная 2 266,8 2 115,6 -151,3 -6,7 2,8 2,7 - машиностроительная 2 481,9 2 038,9 -443,1 -17,9 3,1 2,6 - химическая и нефтехимическая 2 354,0 2 714,0 360,0 15,3 2,9 3,5 - пищевая и перерабатывающая 2 919,1 2 823,8 -95,3 -3,3 3,6 3,6 - строительных материалов 1 466,1 1 460,9 -5,2 -0,4 1,8 1,9 - другая 3 163,7 3 168,6 4,9 0,2 3,9 4,1 2. Сельхозпотребители 2 502,9 2 462,2 -40,7 -1,6 3,1 3,2 3. Транспорт 4 380,5 3 653,0 -727,4 -16,6 5,5 4,7 4. Строительство 644,8 602,4 -42,4 -6,6 0,8 0,8 5. Коммунально-бытовые потребители 10 111,9 9 198,6 -913,3 -9,0 12,6 11,9 6. Другие непромышленные потребители 4 924,1 4 713,5 -210,7 -4,3 6,1 6,1 7. Население 23 392,4 24 157,8 765,5 3,3 29,1 31,2

Данные: Минэнерго