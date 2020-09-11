Украина за 8 мес. снизила потребление электроэнергии на 4,5%

Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за восемь месяцев сократилось на 3,6% (на 2,866 млрд кВт-ч) – до 77 млрд 402,5 млн кВт-ч.
Промышленность страны без учета технологических потерь сократила потребление электроэнергии на 4,9% – до 32,615 млрд кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 18 млрд 293,3 млн кВт-ч (-7% к январю-августу-2019), топливная – 2 млрд 115,6 млн кВт-ч (-6,7%), машиностроительная – 2 млрд 38,9 млн кВт-ч (-17,9%), химическая и нефтехимическая – 2,714 млрд кВт-ч (+15,3%), пищевая и перерабатывающая – 2 млрд 823,8 млн кВт-ч (-3,3%), строительных материалов – 1 млрд 460,9 млн кВт-ч (-0,4%), другие – 3 млрд 168,6 млн кВт-ч (+0,2%).
Кроме того, сельхозпредприятия потребили 2 млрд 462,2 млн кВт-ч (-1,6%), транспортные – 3,653 млрд кВт-ч (-16,6%), строительные – 602,4 млн кВт-ч (-6,6%).
Население страны потребило 24 млрд 157,8 млн кВт-ч (+3,3%), коммунально-бытовые потребители – 9 млрд 198,6 млн кВт-ч (-9%), другие непромышленные потребители – 4 млрд 713,5 млн кВт-ч (-4,3%).
Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам восьми месяцев снизилась до 42,1% с 42,7%, а доля населения увеличилась – до 31,2% с 29,1%.
В августе-2020 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь снизилось на 2,4% (на 277,5 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года – до 11,222 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 0,1% (на 5,5 млн кВт-ч), до 9 млрд 364,4 млн кВт-ч.
Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2019 году с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 2% (на 2 млрд 995,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 150 млрд 218,8 млн кВт-ч, без учета технологических потерь – на 1,7% (на 2,067 млрд кВт-ч), до 120 млрд 76,5 млн кВт-ч.
Структура потребления электроэнергии в Украине январе-августе 2019 и 2020 гг.:
|Категории потребителей
|8 мес-19
|8 мес-20
|изм.
|изм.
|8 мес-19
|8 мес-20
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|%
|доля, %
|доля, %
|Потребление э/э (брутто)
|99 667,9
|95 214,2
|-4 453,7
|-4,5
|Потребление э/э (нетто)
|80 268,6
|77 402,5
|-2 866,0
|-3,6
|100,0
|100,0
|в том числе:
|1. Промышленность
|34 311,9
|32 615,0
|-1 696,9
|-4,9
|42,7
|42,1
|в том числе:
|- металлургическая
|19 660,2
|18 293,3
|-1 366,9
|-7,0
|24,5
|23,6
|- топливная
|2 266,8
|2 115,6
|-151,3
|-6,7
|2,8
|2,7
|- машиностроительная
|2 481,9
|2 038,9
|-443,1
|-17,9
|3,1
|2,6
|- химическая и нефтехимическая
|2 354,0
|2 714,0
|360,0
|15,3
|2,9
|3,5
|- пищевая и перерабатывающая
|2 919,1
|2 823,8
|-95,3
|-3,3
|3,6
|3,6
|- строительных материалов
|1 466,1
|1 460,9
|-5,2
|-0,4
|1,8
|1,9
|- другая
|3 163,7
|3 168,6
|4,9
|0,2
|3,9
|4,1
|2. Сельхозпотребители
|2 502,9
|2 462,2
|-40,7
|-1,6
|3,1
|3,2
|3. Транспорт
|4 380,5
|3 653,0
|-727,4
|-16,6
|5,5
|4,7
|4. Строительство
|644,8
|602,4
|-42,4
|-6,6
|0,8
|0,8
|5. Коммунально-бытовые потребители
|10 111,9
|9 198,6
|-913,3
|-9,0
|12,6
|11,9
|6. Другие непромышленные потребители
|4 924,1
|4 713,5
|-210,7
|-4,3
|6,1
|6,1
|7. Население
|23 392,4
|24 157,8
|765,5
|3,3
|29,1
|31,2
Данные: Минэнерго