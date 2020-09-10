Украина и Испания в ходе визита министра иностранных дел Дмитрия Кулебы 10 сентября подписали ряд важных документов.

Как передает Укринформ, об этом сообщило в Фейсбуке Министерство иностранных дел.

В частности, подписана Конвенция между Украиной и Королевством Испания об избежании двойного налогообложения по налогам на доходы и предотвращению налоговых уклонений и предотвращением и Протокол к ней.

Как отметили в МИД, это соглашение, подписанное на замену устаревшему советско-испанскому от 1985 года, окончательно отменяет двойное налогообложение одного действия двумя странами и делает невозможным все махинации вокруг. Этот документ устранит препятствия для иностранных инвестиций и торговли.

Стороны также подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерством сельского и рыбного хозяйства и продовольствия Королевства Испания в области сельского хозяйства и пищевой промышленности. Он должен помочь реализовать украинско-испанский потенциал развития сотрудничества в аграрной сфере и открыть новые возможности для обмена опытом и эффективными практиками, а также углубить взаимодействие в сфере торговли аграрной продукцией.

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины и Министерство иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Королевства Испания подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере кибербезопасности. Он предусматривает обмен "чувствительной" информации ради общей кибербезопасности, межотраслевое взаимодействие - от юридических до научных аспектов. Украина и Испания также будут координировать позиции профильных институтов при международных организациях.

Украина и Королевство Испания подписали также Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Оно предусматривает тесное взаимодействие и обмен информацией между таможнями двух стран, уменьшение пространства для мошенничества и увеличение пространства для честной взаимовыгодной торговли, отметили в МИД.