Доля женщин-предпринимателей в Украине растет на 1% в год

За последние три года гендерный разрыв среди украинских предпринимателей сокращается примерно на 1%. Об этом свидетельствует статистика Opendatanot о количестве и гендере украинских предпринимателей.

По состоянию на 2016 год в Украине было более 1,9 млн предпринимателей. Среди них мужчин-ФОПов было более 1 млн - на 131 000 (10,4%) больше, чем женщин (870 000).

За 2017-2018 год количество мужчин среди предпринимателей упало на 73 000, а женщин - только на 36 000. Из-за большего сокращения ФОПов среди мужчин гендерный разрыв в 2018 году сократился с 10,3% до 8,8%.

В 2018-2020 годах женщины намного чаще регистрировали ФОП. За последние два года на рынке появилось 68 000 новых женщин-предпринимателей, в то время как мужчин - только 43 000.

За счет более активного роста женского сегмента ФОП гендерный разрыв сократился с 8,8% до 7% в 2020 году. Сейчас в Украине зарегистрировано более 1,8 млн предпринимателей. После падения в 2018 году, количество общее ФОПов выросло на 100 000, а перевес мужчин на рынке сейчас составляет 127 000.