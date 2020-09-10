В Минфине рассказали, сколько Украина выплатит по ВВП-варрантам в 2021 году

Министерство финансов в 2021 году должно заплатить по ВВП-варрантам 40 миллионов долларов вследствие роста ВВП в 2019 году, и для уменьшения выплат из госбюджета Минфин принял решение о частичном выкупе варрантов в августе.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в ходе заседания парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

По словам министра, в соответствии с изменениями в закон о госбюджете Минфину было предоставлено право осуществлять сделки с государственными деривативами, включая их обмен, выкуп, выпуск и продажу.

"Целесообразность осуществления сделки с государственными деривативами была обоснована тем, что все критерии для выплат были достигнуты по результатам 2019 года и, как следствие роста ВВП в 2019 году, уже в 2021 году Министерство финансов должно заплатить по ВВП-варрантам 40 миллионов долларов", - сказал Марченко.

Он отметил, что, согласно последнему обновленному прогнозу Минэкономики, ожидаемый прогноз роста ВВП в 2021 году составит 4,6% ВВП. В случае осуществления этого прогноза выплаты по государственным варрантам в 2023 году составят уже около 600 миллионов долларов.

Выплаты по госдолгу до 2040 года

Потенциальные выплаты по государственным деривативам до 2040 года при умеренном росте ВВП, по словам Марченко, могут составить более 22 миллиардов долларов.

"В связи с этим было принято правительственное решение под грифом "секретно", которым были определены условия осуществления сделки. Гриф "секретно" был присвоен для обеспечения экономических интересов государства при осуществлении сделки с государственными деривативами во избежание спекуляций игроками рынка и увеличения цены на них без объективных причин. После окончания операции мы сняли гриф "секретно" и, как результат обнародования этой информации, цены на ВВП-варранты подскочили на 8%", - отметил министр.