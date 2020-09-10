Кабмин создал Совет по национальной инфраструктуре геопространственных данных

Кабинет Министров создал Совет по национальной инфраструктуре гепространственных данных во исполнение закона, который вступает в силу 1 января 2021 года.

Как передает Укринформ, соответствующее постановление было принято на заседании правительства 9 сентября.

"Совет по национальной инфраструктуре гепространственных данных - это очень важный орган, который стратегически будет заниматься тем, чтобы улучшать доступ граждан к получению необходимой информации в части геопространственных данных. Это доступ к исчерпывающей информации о природных ресурсах: земле, воде, лесах, полезных ископаемых, природоохранных зонах, дорогах, объектах культурного наследия. Соответствующий доступ создает дополнительный механизм контроля, который позволит контролировать решение распорядителей природных ресурсов. <...> Все эти инициативы ложатся в комплексную стратегию правительства по противодействию коррупции в ключевых сферах нашей жизнедеятельности" , - подчеркнул Премьер-министр Денис Шмыгаль, представляя документ.

Согласно Закону Украины "О национальной инфраструктуре геопространственных данных", который был принят в апреле 2020 года, Совет по национальной инфраструктуре геопространственных данных является коллегиальным совещательным органом при Кабинете Министров Украины, имеет консультативную функцию по формированию и реализации государственной политики в сфере национальной инфраструктуры геопространственных данных.

Совет по национальной инфраструктуре геопространственных данных состоит из представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и специалистов, имеющих полномочия и/или опыт деятельности с геопространственными данными и метаданными.

Положение о Совете по национальной инфраструктуре геопространственных данных, его состав утверждает Кабинет Министров.