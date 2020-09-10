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Кабмин планирует создать свободную экономическую виртуальную зону
08:30 10.09.2020 |
Одной из приоритетных задач для Министерства цифровой трансформации, определенных в Плане действий правительства на 2020 год, является создание инструмента электронного резидентства и открытие свободной экономической виртуальной зоны.
Как передает корреспондент Укринформа, об этом говорится в Плане действий правительства на 2020 год, утвержденном Кабмином на заседании 9 сентября.
Согласно документу, Минцифры должно создать и ввести в тестовый режим портал для получения статуса е-резидента на базе Единого государственного портала электронных услуг "Портал Дія". Также в ведомстве должны разработать законопроект с изменениями в Налоговый кодекс Украины относительно ведения предпринимательской деятельности е-резидентов Украины.
Кроме того, одной из задач Минцифры является разработка законопроекта относительно свободной экономической виртуальной зоны для креативной экономики со специальным налоговым режимом.
Вместе с тем, приоритетными планами ведомства до конца 2020 года являются: подключение к системе электронного взаимодействия 50 государственных информсистем/реестров; обеспечение доступности 50 е-услуг на веб-портале "Портал Дія", из которых 10 должны предоставляться автоматически; обнародование по меньшей мере 33 тысяч приоритетных наборов данных органов исполнительной власти и местного самоуправления на госпортале открытых данных; внедрение системы онлайн-мониторинга и оценки качества предоставления административных услуг.
Также к декабрю 2020 года в "Дії" должно отображаться 95% субъектов, предоставляющих административные услуги, и 95% самих услуг.
Минцифры должно работать над увеличением доступного для мобильной связи спектра частот в диапазоне 700 МГц, 800 МГц и 900 МГц, а также над обеспечением гармонизации спектра радиочастотного ресурса и усилить контроль за его использованием. Поэтому уже в ноябре Кабмин должен утвердить план мероприятий по высвобождению частот с целью развития мобильной связи в Украине.
До конца года планируется подключить 500 школ к скоростному интернету и более 200 информационно-телекоммуникационных систем к интегрированной системе электронной идентификации. В правительстве также планируют упростить правила аренды объектов инфраструктуры государственных и коммунальных предприятий с целью облегчения условий работы малых и средних провайдеров телекоммуникаций.
Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров 9 сентября одобрил проект распоряжения об утверждении Плана приоритетных действий правительства на 2020 год. По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в документе содержится 690 пунктов, каждый из которых имеет обоснование относительно важности этих действий и направлений, ответственных исполнителей, сроки выполнения, классификаторы выполнения и ожидаемые результаты.
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