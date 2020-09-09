Дефляция в Украине в августе уменьшилась до 0,2%, инфляция в годовом измерении выросла до 2,5% – Госстат

Между тем в августе 2019 года была зафиксирована дефляция 0,3%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам августа-2020 выросла до 2,5% по сравнению с 2,4% по итогам июля, 1,7% – по итогам мая, 2,1% – по итогам апреля и 2,3% – по итогам марта.
Согласно данным Госстата, в августе-2020 базовая инфляция составила 0,1% после дефляции 0,1% в июле и нулевого значения в июне. В результате в годовом измерении базовая инфляция увеличилась с 3% до 3,2%.
На потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,5%. Больше всего (на 13,5% и 8,4%) подешевели овощи и фрукты. На 0,9-0,6% снизились цены на кисломолочную продукцию, безалкогольные напитки, продукты переработки зерновых, макаронные изделия, сахар. В то же время на 3,4-0,9% подорожали яйца, рис, мясо и мясопродукты, подсолнечное масло.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,2%.
Одежда и обувь подешевели на 3,0%, в т.ч. обувь - на 4,0%, одежда - на 2,3%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 5,7% состоялись в основном за счет повышения цен на природный газ на 37,7%.
Цены на транспорт выросли на 1,2% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,8%, автомобилей - на 2,4%.
Потребительские цены в августе 2020года, %:
|август 2020 к июлю 2020
|август 2020 к декабрю 2019
|август 2020 к августу 2019
|январь-август 2020 к январю-августу 2019
|Индекс потребительских цен
|-0.2
|1.2
|2.5
|2.4
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|-1.5
|1.3
|2.3
|2.7
|Продукты питания
|-1.5
|1.4
|2.5
|2.8
|Хлеб та хлебопродукты
|-0.1
|5.2
|8.3
|8.9
|Хлеб
|0.0
|2.5
|4.0
|6.3
|Макаронные изделия
|-0.6
|2.9
|2.4
|3.1
|Мясо и мясопродукты
|1.0
|-1.0
|-2.0
|0.2
|Рыба та рыбопродукты
|0.0
|2.7
|1.9
|2.5
|Молоко
|0.1
|-2.0
|6.5
|6.5
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|0.1
|0.8
|6.1
|5.9
|Яйца
|3.4
|-20.1
|-15.3
|-8.7
|Масло сливочное
|0.2
|0.6
|4.4
|5.2
|Масло подсолнечное
|0.9
|0.5
|-0.7
|-1.6
|Фрукты
|-8.4
|39.1
|33.7
|26.5
|Овощи
|-13.5
|-19.5
|-18.2
|-15.9
|Сахар
|-0.6
|3.6
|-3.7
|1.2
|Безалкогольные напитки
|-0.9
|1.0
|0.9
|1.8
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|0.5
|6.2
|9.8
|11.3
|Одежда и обувь
|-3.0
|-9.5
|-4.5
|-3.9
|Одежда
|-2.3
|-8.5
|-4.6
|-3.5
|Обувь
|-4.0
|-10.6
|-4.4
|-4.7
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|5.7
|-2.9
|-3.1
|-8.1
|Содержание и ремонт жилья
|0.7
|1.9
|3.3
|3.1
|Водоснабжение
|0.0
|18.5
|22.5
|22.9
|Канализация
|0.0
|16.5
|19.8
|19.4
|Содержание домов и придомовых территорий
|0.1
|2.6
|3.8
|5.3
|Электроэнергия
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|Природный газ
|37.7
|-11.5
|-17.8
|-38.3
|Горячая вода, отопление
|0.0
|-13.0
|-12.5
|-9.3
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|0.3
|0.0
|-0.9
|-1.1
|Здравоохранение
|0.9
|5.7
|6.1
|4.5
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|1.1
|5.9
|5.7
|3.4
|Амбулаторные услуги
|0.4
|6.3
|8.8
|8.8
|Транспорт
|1.2
|0.3
|-1.8
|-3.1
|Топливо и масла
|2.8
|-16.5
|-17.9
|-16.7
|Транспортные услуги
|0.3
|4.1
|3.2
|4.7
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|0.4
|14.6
|6.6
|7.8
|Пассажирский автодорожный транспорт
|0.4
|2.5
|3.5
|4.9
|Связь
|0.9
|3.9
|7.6
|7.4
|Отдых и культура
|0.1
|-1.0
|-2.1
|-2.1
|Образование
|0.1
|2.4
|13.0
|13.3
|Рестораны та гостиницы
|0.1
|2.6
|5.1
|6.9
|Разные товары и услуги
|0.3
|-0.9
|5.6
|7.1
Данные: Госстат
Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.