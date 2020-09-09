Дефляция в Украине в августе уменьшилась до 0,2%, инфляция в годовом измерении выросла до 2,5% – Госстат

Потребительские цены в Украине в августе 2020 года снизились на 0,2% после снижения на 0,6% в июле и роста на 0,2% в июне, 0,3% – в мае и 0,8% – в апреле и марте, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

Между тем в августе 2019 года была зафиксирована дефляция 0,3%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам августа-2020 выросла до 2,5% по сравнению с 2,4% по итогам июля, 1,7% – по итогам мая, 2,1% – по итогам апреля и 2,3% – по итогам марта.

Согласно данным Госстата, в августе-2020 базовая инфляция составила 0,1% после дефляции 0,1% в июле и нулевого значения в июне. В результате в годовом измерении базовая инфляция увеличилась с 3% до 3,2%.

На потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,5%. Больше всего (на 13,5% и 8,4%) подешевели овощи и фрукты. На 0,9-0,6% снизились цены на кисломолочную продукцию, безалкогольные напитки, продукты переработки зерновых, макаронные изделия, сахар. В то же время на 3,4-0,9% подорожали яйца, рис, мясо и мясопродукты, подсолнечное масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,2%.

Одежда и обувь подешевели на 3,0%, в т.ч. обувь - на 4,0%, одежда - на 2,3%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 5,7% состоялись в основном за счет повышения цен на природный газ на 37,7%.

Цены на транспорт выросли на 1,2% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,8%, автомобилей - на 2,4%.



Потребительские цены в августе 2020года, %:

август 2020 к июлю 2020 август 2020 к декабрю 2019 август 2020 к августу 2019 январь-август 2020 к январю-августу 2019 Индекс потребительских цен -0.2 1.2 2.5 2.4 Продукты питания и безалкогольные напитки -1.5 1.3 2.3 2.7 Продукты питания -1.5 1.4 2.5 2.8 Хлеб та хлебопродукты -0.1 5.2 8.3 8.9 Хлеб 0.0 2.5 4.0 6.3 Макаронные изделия -0.6 2.9 2.4 3.1 Мясо и мясопродукты 1.0 -1.0 -2.0 0.2 Рыба та рыбопродукты 0.0 2.7 1.9 2.5 Молоко 0.1 -2.0 6.5 6.5 Сыр и мягкий сыр (творог) 0.1 0.8 6.1 5.9 Яйца 3.4 -20.1 -15.3 -8.7 Масло сливочное 0.2 0.6 4.4 5.2 Масло подсолнечное 0.9 0.5 -0.7 -1.6 Фрукты -8.4 39.1 33.7 26.5 Овощи -13.5 -19.5 -18.2 -15.9 Сахар -0.6 3.6 -3.7 1.2 Безалкогольные напитки -0.9 1.0 0.9 1.8 Алкогольные напитки, табачные изделия 0.5 6.2 9.8 11.3 Одежда и обувь -3.0 -9.5 -4.5 -3.9 Одежда -2.3 -8.5 -4.6 -3.5 Обувь -4.0 -10.6 -4.4 -4.7 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 5.7 -2.9 -3.1 -8.1 Содержание и ремонт жилья 0.7 1.9 3.3 3.1 Водоснабжение 0.0 18.5 22.5 22.9 Канализация 0.0 16.5 19.8 19.4 Содержание домов и придомовых территорий 0.1 2.6 3.8 5.3 Электроэнергия 0.0 0.0 0.0 0.0 Природный газ 37.7 -11.5 -17.8 -38.3 Горячая вода, отопление 0.0 -13.0 -12.5 -9.3 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0.3 0.0 -0.9 -1.1 Здравоохранение 0.9 5.7 6.1 4.5 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 1.1 5.9 5.7 3.4 Амбулаторные услуги 0.4 6.3 8.8 8.8 Транспорт 1.2 0.3 -1.8 -3.1 Топливо и масла 2.8 -16.5 -17.9 -16.7 Транспортные услуги 0.3 4.1 3.2 4.7 Пассажирский железнодорожный транспорт 0.4 14.6 6.6 7.8 Пассажирский автодорожный транспорт 0.4 2.5 3.5 4.9 Связь 0.9 3.9 7.6 7.4 Отдых и культура 0.1 -1.0 -2.1 -2.1 Образование 0.1 2.4 13.0 13.3 Рестораны та гостиницы 0.1 2.6 5.1 6.9 Разные товары и услуги 0.3 -0.9 5.6 7.1

Данные: Госстат

Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.