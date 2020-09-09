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В Украине до конца 2021 года создадут Нацоператора на рынке табака
16:56 09.09.2020 |
Кабмин одобрил с трехдневной доработкой распоряжение о реализации пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий".
Документ приняли на заседании 9 сентября.
Отмечается, что пилотный проект подготовило Минэкономики совместно с Минфином.
По словам заместителя министра экономики Светланы Панаиотиди, указанный пилотный проект будет реализован в срок до конца 2021 года.
По ее словам, табачный оператор будет создан для борьбы с уклонением от уплаты налогов, контрабандой и контрафактом.
Среди требований к будущему оператору наличие:
* лицензии на оптовую торговлю табачными изделиями;
* не менее пяти лет опыта хозяйственной деятельности в сфере оптовой торговли именно на рину Украины. И этот отсчет опыта должен браться от непосредственно старта проекта;
* не менее пяти лет сотрудничества с производителями и/или импортерами табачных изделий. Также отсчет от начала "пилота". В течение этого срока должен обладать по крайней мере одним складом в каждой области, способному обеспечить 10-дневную местную потребность в табачных изделиях;
* пятилетнего опыта работы на рынке у более половины руководящего состава;
* по крайней мере 50% работников логистического и ИТ-направления, с опытом работы с системами контроля за оборотом табачных изделий и сканирования идентификационной маркировки (Track & Trace), а также юрлицо, которое имеет по крайней мере пять лет опыта применения таких систем;
* в течение последних трех лет имеет статус крупного налогоплательщика (по Налоговому кодексу Украины) и статус крупного предпринимательства (по Хозяйственному кодексу), в течение трех лет проводился независимый аудит финансовой отчетности, отсутствует налоговый долг.
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