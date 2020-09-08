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Литва заинтересована в проектах по допуску частной тяги на украинскую железную дорогу
09:20 08.09.2020 |
Литва заинтересована в экспериментальном проекте Украины о допуске частных локомотивов к работе на отдельные маршруты железнодорожных путей общего пользования.
Как передает Укринформ, об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас во время встречи с министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием 7 сентября, сообщает пресс-служба министерства.
Отмечается, что во время встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между обеими странами в сфере железнодорожных и автомобильных перевозок.
В частности, Криклий рассказал, что украинская сторона активно готовится к заседанию Межправительственной украинско-литовской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества в онлайн формате. Планируется, что комиссия будет рассматривать инициативы по снятию барьеров и либерализации международных автомобильных перевозок.
Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров в декабре 2019 года принял постановление "О реализации пилотного проекта о допуске частных локомотивов к работе на отдельные маршруты железнодорожных путей общего пользования". Кроме решения проблемы нехватки тягового подвижного состава, целью проекта является также проверка готовности компаний к открытию рынка железнодорожных перевозок.
Первым участником экспериментального проекта стало ООО "Украинская локомотивостроительная компания". Соответствующий приказ был издан Министерством инфраструктуры Украины 26 августа 2020 г.
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