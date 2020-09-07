ФОПы приносят Украине более 1 миллиарда долларов в год – Опендатабот

В Украине почти 2 млн предпринимателей и каждый из них платит в среднем 13 тысяч гривен в год - в 2019 году оборот фопономики составил 1 млн долларов.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

В 2019 году предприниматели уплатили почти 25 млрд гривен, в 2018 году эта сумма составляла 19,8 млрд гривен, в 2017 - 15,4 млрд", - говорится в сообщении.

Количество ФОПов увеличивается в среднем на 7000 ежемесячно: открывается около 20 тысяч, а закрывается около 13 тысяч.

Сейчас в Украине зарегистрировано 1 903 725 ФОПов

В течение последних пяти лет наблюдается тенденция на увеличение количества женщин в бизнесе. В 2016 году в Украине было 43.7% женщин-предпринимательницы. Уже в 2018 году этот показатель вырос до 45% ФОПов.



