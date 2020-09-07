Финансовые новости
- |
- 07.09.20
- |
- 10:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Fitch прогнозирует падение экономики Украины на 6,5%
08:14 07.09.2020 |
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило свой прогноз по падению экономики в Украине в 2020 году на 6,5%. Однако в следующем году рост составит уже на 3,8%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прогноз агентства.
"Fitch поддерживает свой апрельский прогноз, что экономика сократится на 6,5% в 2020 году", - говорится в сообщении.
Также они отмечают негативные риски прогноза на последующие годы.
"Мы ожидаем, что рост достигнет 3,8% и 3,5% соответственно в 2021 и 2022 годах, согласно нашим среднесрочным прогнозам для Украины. Однако негативные риски для наших прогнозов остаются, учитывая неопределенность относительно масштабов и продолжительности вспышки коронавируса, а также продолжительности или повторного введения ограничений, особенно учитывая сообщения о росте числа случаев коронавируса в Украине", - добавили в прогнозе.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Что делали над Украиной американские бомбардировщики B-52
|Летающая Верещук. Кто из кандидатов сможет рассмешить избирателей больше, чем Зеленский
|Точка в деле «Роттердам+»: чем закончилось самое "громкое" расследование НАБУ
|Принуждение к свободной торговле: чем опасен прорыв в переговорах о ЗСТ с Турцией
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар 7 сентября стабилен на фоне сниженного объема торгов и в ожидании заседания ЕЦБ
|Золото 7 сентября умеренно дорожает на снижении аппетита к риску на биржах
|Цены на нефть снижаются 7 сентября более чем на 1% на неуверенности в спросе
|В Украину из Китая прибыл уже девятый контейнерный поезд
|Минюст выставит на продажу Львовскую исправительную колонию №48
|В основе реформы ВПК будет холдинговая система - замглавы Укроборонпрома
Это интересно
|Исследователь выяснил, как Сатоши Накамото добыл свой первый миллион биткоинов
|Oplus — загадочное детище OnePlus, Oppo и Realme
|Samsung разработает новое гибкое стекло совместно с Corning
|«Наследного принца» империи Samsung обвинили в манипуляциях ценными бумагами
|Кроссовер Volvo XC40 обзавёлся доступной гибридной версией
|Google начала отображать сведения о лицензированных изображениях в результатах поиска
|Исследование: во втором квартале 2020 года случаи скрытого браузерного майнинга выросли на 163%