Fitch прогнозирует падение экономики Украины на 6,5%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило свой прогноз по падению экономики в Украине в 2020 году на 6,5%. Однако в следующем году рост составит уже на 3,8%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прогноз агентства.

"Fitch поддерживает свой апрельский прогноз, что экономика сократится на 6,5% в 2020 году", - говорится в сообщении.

Также они отмечают негативные риски прогноза на последующие годы.

"Мы ожидаем, что рост достигнет 3,8% и 3,5% соответственно в 2021 и 2022 годах, согласно нашим среднесрочным прогнозам для Украины. Однако негативные риски для наших прогнозов остаются, учитывая неопределенность относительно масштабов и продолжительности вспышки коронавируса, а также продолжительности или повторного введения ограничений, особенно учитывая сообщения о росте числа случаев коронавируса в Украине", - добавили в прогнозе.