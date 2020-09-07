Финансовые новости
- |
- 07.09.20
- |
- 10:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Fitch дало прогноз по срокам получения Украиной следующих траншей от МВФ
08:10 07.09.2020 |
Выплаты от Международного валютного фонда в размере 0,7 млрд долларов и новый кредит в размере 1,2 млрд долларов Украина ожидает в 2020 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прогноз международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
"По оценкам Fitch, Украина удовлетворила около 68% своих потребностей в бюджетном финансировании на 2020 год в размере 23,5 млрд долларов США (14,2 млрд долларов США в качестве амортизаторов, включая предоплату долга). Fitch ожидает одну дополнительную выплату с SBA МВФ (0,7 млрд долларов США) и первого транша нового кредита в 1,2 млрд евро в 2020 году", - говорится в сообщении.
Напомним, комитет ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС рекомендовал парламенту ратифицировать соглашение с Европейским Союзом о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Что делали над Украиной американские бомбардировщики B-52
|Летающая Верещук. Кто из кандидатов сможет рассмешить избирателей больше, чем Зеленский
|Точка в деле «Роттердам+»: чем закончилось самое "громкое" расследование НАБУ
|Принуждение к свободной торговле: чем опасен прорыв в переговорах о ЗСТ с Турцией
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар 7 сентября стабилен на фоне сниженного объема торгов и в ожидании заседания ЕЦБ
|Золото 7 сентября умеренно дорожает на снижении аппетита к риску на биржах
|Цены на нефть снижаются 7 сентября более чем на 1% на неуверенности в спросе
|В Украину из Китая прибыл уже девятый контейнерный поезд
|Минюст выставит на продажу Львовскую исправительную колонию №48
|В основе реформы ВПК будет холдинговая система - замглавы Укроборонпрома
Это интересно
|Исследователь выяснил, как Сатоши Накамото добыл свой первый миллион биткоинов
|Oplus — загадочное детище OnePlus, Oppo и Realme
|Samsung разработает новое гибкое стекло совместно с Corning
|«Наследного принца» империи Samsung обвинили в манипуляциях ценными бумагами
|Кроссовер Volvo XC40 обзавёлся доступной гибридной версией
|Google начала отображать сведения о лицензированных изображениях в результатах поиска
|Исследование: во втором квартале 2020 года случаи скрытого браузерного майнинга выросли на 163%