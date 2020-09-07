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Информация об агентстве
Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне «B»
08:06 07.09.2020 |
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на веб-странице агентства Fitch.
Как отмечается, рейтинг Украины отражает её макроэкономическую политику, которая заслуживает доверия, она позволила снизить инфляцию и сузить бюджетный дефицит до уровня, который был перед вызванным коронавирусом шоком, а также историю международной поддержки.
"Шок от коронавируса, по крайней мере временно, повернул назад улучшения, достигнутые Украиной в последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитического и экономического кризиса 2014-2015 годов", - говорится в сообщении.
По оценкам Fitch, Украина удовлетворила почти 68% своих потребностей в фискальном финансировании на 2020 год в размере $ 23,5 млрд США.
Fitch прогнозирует международные резервы Украины на конец 2020 года на уровне 27,4 млрд долл. по сравнению с 29 млрд в начале сентября.
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