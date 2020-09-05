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В августе доля подержанных иномарок составила 82% от всех впервые регистрируемых в Украине легковых автомобилей
23:07 04.09.2020 |
В августе украинцы зарегистрировали 32,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Такое количество регистраций импортного секонд-хенда оказалось на 35% больше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром.
В результате в отчетном месяце доля подержанных иномарок составила 82% от всех впервые регистрируемых в Украине легковых автомобилей.
Самым популярным б/у-шным автомобилем месяца стал Renault Megane. В августе текущего года украинцы зарегистрировали 1926 подержанных авто этой модели.
Второй результат у Volkswagen Passat, за месяц на украинские номера перешли 1848 Пассатов.
На третьем месте Skoda Octavia – 1672 растаможенных и зарегистрированных авто.
Продолжает список Volkswagen Golf, владельцами этой модели в августе стали 1526 украинцев.
Замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 1244 шт.
Всего за восемь месяцев 2020 года украинские номера получили почти 206,5 тыс. подержанных машин, ввезенных из других стран, что в 4 раза больше чем новых легковых авто за тот же период.
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