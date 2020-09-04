Счетная палата рекомендует оптимизировать структуру Госказначейства

Счетная палата рекомендует пересмотреть структуру Государственной казначейской службы, учитывая реформу местного самоуправления.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на результаты аудита.

"Это (оптимизация - ред.) повысит эффективность органов ГКСУ и устранит дублирование функций, что, в свою очередь, будет способствовать экономии бюджетных средств", - говорится в сообщении.

В отчете по результатам аудита эффективности использования средств Госбюджета, выделенных Государственной казначейской службе, отмечается, что 654 территориальных органа Казначейства являются юридическими лицами с одинаковым статусом распорядителей бюджетных средств низшего уровня и правом проводить закупки, заключать хозяйственные договоры, составлять финансовую и бюджетную отчетности. Из-за этого ослабляется внутренний контроль Казначейства и его главных управлений за финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных структур.

В течение 2018-2019 годов Казначейство на свою деятельность использовало 4,3 млрд гривень. Потребность, определенная в бюджетных запросах, была обеспечена на 62,3%. При этом, как установлено Счетной палатой, утвержденные бюджетные назначения на 34,4 млн грн не были обоснованы расчетами.

В частности, по данным аудита, на капитальный ремонт административных помещений использовано 101,3 млн грн, часть из которых - неэкономно и с нарушением требований законодательства.

Кроме того, Казначейство и его территориальные органы в течение 2018-2019 годов использовали 55 млн грн на закупки, проведенные с несоблюдением требований законодательства. Речь идет, например, о закупке товаров без предварительного планирования, отклонении наиболее экономически выгодного предложения и др. Установлен также случай допуска к торгам связанных между собой участников, о чем будет уведомлен Антимонопольный комитет.

Как показал аудит, в проанализированный период Казначейство оплатило 43 млн грн разработчику (ООО «УНИТИ-БАРС») программного обеспечения АС «Е-Казна» и «Программно-технического комплекса «Клиент казначейства - Казначейство» на основании прямых договоров без проведения конкурентных процедур .

Высший орган аудита рекомендует проверить обоснованность применения этим предприятием льгот по НДС при предоставлении услуг Казначейству.

Как сообщал Укринформ, Счетная палата выявила признаки непрозрачности в деятельности Антимонопольного комитета по исследованию рынков в 2019 году. Незавершенными оказались 17 исследований АМКУ.