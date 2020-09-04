Украинские заробитчане массово возвращаются в Польшу

Аналитический департамент агентства по трудоустройству Gremi Personal (Польша) констатирует, что в Польше возобновился рост количества украинских трудовых мигрантов.

Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українськi Новини.

"Все больше украинцев возвращается в Польшу для работы. По данным Фонда социального обеспечения Польши, только в июле зарегистрировано на 22 тыс. иностранных трудовых мигрантов больше", - сказано в нем.

Отмечается, что всего в реестре по трудоустройству находится 628 тыс. иностранцев - плательщиков ZUS (страховых взносов), большую часть которых составляют украинцы.

Собственник Gremi Personal Евгений Кириченко считает, что, если на государственном уровне в Польше не будет действовать более лояльная визовая программа, а также не будет осуществляться способствование ассимиляции украинцев, после локдауна они все чаще будут выбирать не Польшу, а, например, Чехию и Германию.

Пока, по его мнению, поток украинцев в Польшу наиболее стабилен из-за наиболее удобной логистики и относительно устойчивой экономической ситуации в Польше.

По данным агентства, растет предложение работы со стороны польских работодателей в логистике, пищевом производстве, мебельной отрасли, производстве бытовой техники и строительстве.

"Мы также отмечаем, что в этом году в августе значительно меньше украинцев, работающих в Польше, стали временно выезжать в Украину, чтобы подготовить детей к новому учебному году", - сказал Кириченко.

При этом ощутимый рост трудовых мигрантов ожидается с сентября, когда традиционно украинцы едут на работу в Польшу, а польские предприятия, которые трудоустраивают украинцев, увеличивают объемы производства перед новогодними праздниками.

Как сообщали Українськi Новини, в Польше изменились правила обязательной обсервации для трудовых мигрантов, которые приехали из Украины. Вместо 14 дней теперь достаточно отбыть на карантине всего 10.

Министерство иностранных дел Польши запретило полеты из 44 стран, но Украину в этот список не включило.