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Крупный бизнес в этом году уплатил в бюджет на 14,3% налогов больше
08:48 04.09.2020 |
Плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков ГНС за январь-август 2020 года обеспечен сбор платежей в Государственный бюджет в размере 282,2 млрд грн, что на 35,4 млрд грн или на 14,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Офис крупных налогоплательщиков.
Отмечается, что в разрезе основных налогов в госбюджет поступило: налога на добавленную стоимость - 88,7 млрд грн, налога на прибыль - 50,6 млрд грн, акцизного налога - 48,7 млрд грн.
В Офисе крупных налогоплательщиков ГНС отметили рост поступлений по акцизному налогу на 5,6 млрд грн, или на 13,1%.
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