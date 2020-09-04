Крупный бизнес в этом году уплатил в бюджет на 14,3% налогов больше

Плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков ГНС за январь-август 2020 года обеспечен сбор платежей в Государственный бюджет в размере 282,2 млрд грн, что на 35,4 млрд грн или на 14,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Офис крупных налогоплательщиков.

Отмечается, что в разрезе основных налогов в госбюджет поступило: налога на добавленную стоимость - 88,7 млрд грн, налога на прибыль - 50,6 млрд грн, акцизного налога - 48,7 млрд грн.

В Офисе крупных налогоплательщиков ГНС отметили рост поступлений по акцизному налогу на 5,6 млрд грн, или на 13,1%.