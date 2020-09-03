Финансовые новости
- |
- 03.09.20
- |
- 17:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада в 1-м чтении поддержала поправки в госбюджет-2020
16:40 03.09.2020 |
Верховная Рада приняла за основу законопроект №3991, который предлагает увеличить максимально допустимую величину местных заимствований на ремонт и строительство автодорог до 30% объема субвенции из госбюджета на эти цели.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за законопроект в первом чтении проголосовали 240 народных депутатов при необходимых 226 голосах.
Законопроект также предлагает увеличить доходную часть госбюджета на 750 млн грн - до 978,925 млрд грн, и на столько же расходную - до 1,269 трлн грн, свидетельствует текст законопроекта.
Предполагается, что доходная часть будет увеличена за счет неналоговых поступлений.
Таким образом, проект закона предлагает увеличить расходы на Министерство внутренних дел, Министерство энергетики, Государственное агентство автодорог, Министерство юстиции, Государственное бюро расследования, областные госадминистрации.
В то же время - предусматривает на 2,16 млрд грн сокращение расходов на Министерство соцполитики на финансирование субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также сокращает расходы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов на финансирование программы по управлению в сфере защиты окружающей среды и природных ресурсов.
"В целом законопроект предлагает унормировать финансовое обеспечение ряда важных министерств, направлений по развитию нашей страны, обеспечение фонда оплаты труда райгосадминистраций... на компенсацию выплат уволенным в связи сокращением предельной численности сотрудникам, выплаты денежного обеспечения военнослужащим и пограничникам, избежание дефицита средств на питание осужденных в тюрьмаъх, введение системы автофиксации нарушений автодорожного транспорта", - сказал народный депутат из фракции "Слуга народа", замглавы бюджетного комитета Александр Трухин, представляя документ в парламенте.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Новая законодательная инициатива во благо животных может создать условия для обогащения непонятных посредников
ТОП-НОВОСТИ
|Кафка от Вовка. ПриватБанк почти проиграл Суркисам $350 млн в Печерском суде. Что дальше?
|Зе-децентрализация: Как «слуги» создают в стране коллапс, превращая сокращенные РГА в зомби
|Западные кредиторы Украины предупредили ВР о проблемах с процедурой замены Холодницкого
|Пустыня на горизонте: Почему обеспечить Крым водой не захочет даже ООН
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ ожидает сохранения учетной ставки 6% до конца года
|Рада приняла в 1-м чтении два законопроекта из пакета проектов законов о привлечении инвестиций
|Рада в 1-м чтении поддержала поправки в госбюджет-2020
|Удешевление нефти 3 сентября ускорилось до более чем 2,5% на ожиданиях снижения спроса в США
|Минфин США продлил для Украины конечный срок подачи отчетов по FATCA до 1 декабря 2020 г.
|Японское агентство R&I повысило кредитный рейтинг Украины с «B» до «B+»
Это интересно
|«Наследного принца» империи Samsung обвинили в манипуляциях ценными бумагами
|Кроссовер Volvo XC40 обзавёлся доступной гибридной версией
|Google начала отображать сведения о лицензированных изображениях в результатах поиска
|Исследование: во втором квартале 2020 года случаи скрытого браузерного майнинга выросли на 163%
|Lexus ES впервые получил полный привод
|Amazon получил разрешение на авиаперевозки и скоро сможет доставлять товары дронами
|Бизнесу Sony по производству электроники в будущем отводится вспомогательная роль