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Минфин США продлил для Украины конечный срок подачи отчетов по FATCA до 1 декабря 2020 г.
13:57 03.09.2020 |
Министерство финансов США продлило конечный срок представления информации о подотчетных счетах в соответствии с соглашением между правительством Украины и администрацией США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA) до 31 декабря 2020 года.
Согласно официальному письму Минфина Украины, соответствующее продление сроков подачи отчета связано с распространением Covid-19.
Как сообщалось, в конце августа НКЦБФР установила перечень финансовых агентов в соответствии с требованиями FATCA.
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