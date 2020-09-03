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Японское агентство R&I повысило кредитный рейтинг Украины с «B» до «B+»
12:26 03.09.2020 |
Японское рейтинговое агентство Rating and Investment Information (R&I) повысило суверенный кредитный рейтинг Украины с "B" до "B +", прогноз - "стабильный".
"С учетом предпринятых на сегодняшний день усилий по фискальной консолидации и повышению устойчивости к внешним шокам, ожидается, что экономические и фискальные условия улучшатся в 2021 году и в последующий период", - пояснило агентство свое решение в пресс-релизе в четверг.
R&I отметило, что финансовая поддержка Украины со стороны Международного валютного фонда, Всемирного банка и Европейского союза поможет удовлетворить потребности правительства в финансировании.
Агентство также ожидает, что улучшенная политическая и социальная стабильность под лидерством президента Владимира Зеленского позволит правительству сфокусироваться на восстановлении экономики страны.
Среди других позитивов, R&I обращает внимание на рост международных резервов к концу июля 2020 года до $28,8 млрд, или 4,9 месяца импорта, а также сокращение валового внешнего долга до 75,8% ВВП, в том числе со сроком погашения до года - до 29,3%ВВП. В результате отношение краткосрочного внешнего долга к международным резервам снизилось примерно до 1,6 с более чем 2, которое было до предыдущего года.
В то же время ликвидность правительства в иностранной валюте вызывает небольшое беспокойство агентства.
Банковский сектор повысил прибыльность и, поддерживаемый ростом депозитов, сохраняет стабильность в сфере ликвидности, отмечается в релизе.
"R&I будет следить за их (правительства и Нацбанка - ИФ) усилиями по обеспечению финансовой стабильности, поскольку ожидается, что влияние коронавируса будет проявляться в будущем", - отмечено в документе.
По мнению агентства, главными приоритетами фискальной политики правительства являются сдерживание эпидемии, укрепление системы здравоохранения и восстановление экономики.
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