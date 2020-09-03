В августе продажи коммерческих авто снизились на 2%

В августе украинский парк коммерческих автомобилей (грузовые и спец) пополнили 1106 новых машин. С таким результатом рынок новых коммерческих авто немного не дотянул до августовского показателя 2019 года, отставание составило 2%, сообщает Укравтопром.

Среди новых коммерческих авто в прошедшем месяце наибольшим спросом пользовались автомобили марки Fiat, которые заняли четверть этого сегмента автомобильного рынка. При этом, реализовав за месяц 276 автомобилей, Фиат в 1,9 раза улучшил свой результата годичной давности.

На втором месте Ford - 107 машин. Регистрации новых коммерческих автомобилей этой марки увеличились на 29% относительно августа 2019 года.

Третья строчка рейтинга, при 28 процентном росте продаж у Peugeot - 97 автомобилей.

Четвертый результат у МАЗа, спрос на белорусские грузовики в Украине вырос на 21% - до отметки 92 шт.

Замыкает ТОП-5 рейтинга - Volkswagen, 84 машины которого в прошлом месяце получили свои первые регистрационные номера (+79%).

Всего за 8 месяцев текущего года в Украине было зарегистрировано почти 6,4 тыс. новых коммерческих автомобилей, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.