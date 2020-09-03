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В августе продажи коммерческих авто снизились на 2%
10:46 03.09.2020 |
В августе украинский парк коммерческих автомобилей (грузовые и спец) пополнили 1106 новых машин. С таким результатом рынок новых коммерческих авто немного не дотянул до августовского показателя 2019 года, отставание составило 2%, сообщает Укравтопром.
Среди новых коммерческих авто в прошедшем месяце наибольшим спросом пользовались автомобили марки Fiat, которые заняли четверть этого сегмента автомобильного рынка. При этом, реализовав за месяц 276 автомобилей, Фиат в 1,9 раза улучшил свой результата годичной давности.
На втором месте Ford - 107 машин. Регистрации новых коммерческих автомобилей этой марки увеличились на 29% относительно августа 2019 года.
Третья строчка рейтинга, при 28 процентном росте продаж у Peugeot - 97 автомобилей.
Четвертый результат у МАЗа, спрос на белорусские грузовики в Украине вырос на 21% - до отметки 92 шт.
Замыкает ТОП-5 рейтинга - Volkswagen, 84 машины которого в прошлом месяце получили свои первые регистрационные номера (+79%).
Всего за 8 месяцев текущего года в Украине было зарегистрировано почти 6,4 тыс. новых коммерческих автомобилей, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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