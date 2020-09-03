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Бизнес не видит сдвигов в реформировании таможни – опрос ЕВА
18:43 02.09.2020 |
Оценка работы таможни экспертами Европейской Бизнес Ассоциации остается концептуально неизменной в течение последнего года.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ЕБА.
В частности, 56% экспертов считают, что коррупция в таможенных органах остается на том же уровне (54% в предыдущем периоде), хотя 31% опрошенных заметили уменьшение проявлений коррупции.
Отмечается, что в первом полугодии 2020 года Таможенный индекс - экспертное исследование, которое проводит ЕБА дважды в год - составил 3,37 баллов по 5-ти бальной шкале.
"Следовательно, интегральный показатель индекса концептуально не изменился, хотя и продемонстрировал незначительное ухудшение по сравнению с предыдущим периодом (3,39 балла)", - говорится в сообщении.
В то же время увеличилось количество респондентов, которые довольны качеством услуг и профессионализмом должностных лиц на таможне - сейчас таких 54%.
Процент недовольных уровнем обслуживания таможенных органов также уменьшился и составил 10% опрошенных. Тогда как в прошлом периоде таких было 44% и 24% соответственно.
"Традиционно самую высокую оценку экспертов получила работа системы "Единое окно". Подавляющее большинство, а именно 67% опрошенных ответили, что в основном или полностью удовлетворены использованием "единого окна", и только 7% остались недовольны работой системы.
При этом компании указывают на недостаток слаженного взаимодействия между контролирующими органами и низкую активность таможни по координации такого взаимодействия", - добавили в Ассоциации.
"Бизнес давно ждет системную реформу таможни. Точечных улучшений недостаточно, чтобы говорить о положительной динамике взаимодействия бизнеса с таможенными органами. Все процедуры на таможне должны быть простыми, понятными и прозрачными, а фактор человеческого вмешательства - сведен к минимуму.
Бизнес ожидает полноценную автоматизацию процессов и внедрение электронных сервисов, что уменьшит коррупционные риски и затягивание сроков оформления. Мы также ожидаем назначения постоянного руководства Гостаможслужбы, чтобы админреформа ведомства могла быть завершенной", - заявила заместитель директора представительства интересов компаний-членов ЕБА Светлана Михайловская.
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