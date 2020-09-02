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Налоговая служба четвертый месяц подряд перевыполнила план по сбору налогов
16:56 02.09.2020 |
Государственная налоговая служба собрала в августе на 14 млрд грн больше налогов, чем было запланировано на указанный месяц. Это уже четвертый месяц кряду, когда налоговая перевыполняет индикативные показатели, сообщает пресс-служба Кабинета министров.
В мае сумма сбора налогов превысила индикативный показатель на 3,6 млрд грн, в июне - на 6,4 млрд грн, июле - на 5,6 млрд грн.
Налоговая служба увеличила сборы за счет сокращения невыполнения плановых показателей доходов общего фонда госбюджета, которые накопились за первые четыре месяца года: с 44,2 млрд грн (на 1 мая) до 18,4 млрд (на 1 сентября).
Также перевыполнение плана стало возможным благодаря увеличению дополнительных поступлений от НДС в августе на сумму 9,2 млрд грн.
Государственная налоговая служба собрала в августе на 14 млрд грн больше налогов, чем было запланировано на указанный месяц. Это уже четвертый месяц кряду, когда налоговая перевыполняет индикативные показатели, сообщает пресс-служба Кабинета министров.
В мае сумма сбора налогов превысила индикативный показатель на 3,6 млрд грн, в июне - на 6,4 млрд грн, июле - на 5,6 млрд грн.
Налоговая служба увеличила сборы за счет сокращения невыполнения плановых показателей доходов общего фонда госбюджета, которые накопились за первые четыре месяца года: с 44,2 млрд грн (на 1 мая) до 18,4 млрд (на 1 сентября).
Также перевыполнение плана стало возможным благодаря увеличению дополнительных поступлений от НДС в августе на сумму 9,2 млрд грн.
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