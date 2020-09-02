Налоговая служба четвертый месяц подряд перевыполнила план по сбору налогов

Государственная налоговая служба собрала в августе на 14 млрд грн больше налогов, чем было запланировано на указанный месяц. Это уже четвертый месяц кряду, когда налоговая перевыполняет индикативные показатели, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

В мае сумма сбора налогов превысила индикативный показатель на 3,6 млрд грн, в июне - на 6,4 млрд грн, июле - на 5,6 млрд грн.

Налоговая служба увеличила сборы за счет сокращения невыполнения плановых показателей доходов общего фонда госбюджета, которые накопились за первые четыре месяца года: с 44,2 млрд грн (на 1 мая) до 18,4 млрд (на 1 сентября).

Также перевыполнение плана стало возможным благодаря увеличению дополнительных поступлений от НДС в августе на сумму 9,2 млрд грн.

Государственная налоговая служба собрала в августе на 14 млрд грн больше налогов, чем было запланировано на указанный месяц. Это уже четвертый месяц кряду, когда налоговая перевыполняет индикативные показатели, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

В мае сумма сбора налогов превысила индикативный показатель на 3,6 млрд грн, в июне - на 6,4 млрд грн, июле - на 5,6 млрд грн.

Налоговая служба увеличила сборы за счет сокращения невыполнения плановых показателей доходов общего фонда госбюджета, которые накопились за первые четыре месяца года: с 44,2 млрд грн (на 1 мая) до 18,4 млрд (на 1 сентября).

Также перевыполнение плана стало возможным благодаря увеличению дополнительных поступлений от НДС в августе на сумму 9,2 млрд грн.