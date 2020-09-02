Минфин отчитался о первом месяце работы «кассовых аппаратов в смартфоне»

За месяц работы бесплатного фискального приложении от ГНС зарегистрировали и применили программный регистратор расчетных операций 399 компаний, которые зарегистрировали почти 32 тысяч ПРРО.

Об этом заявили в Минфине, сообщается на "Правительственном портале".

Отмечается, что фискализировали около 12 млн чеков. При этом более 95% зарегистрированных программных РРО используются финансовыми компаниями.

"Такие статистические данные, которые мы имеем почти за месяц работы ПРРО, свидетельствуют именно о готовности бизнеса работать в легальном поле, показывать свои реальные доходы, применяя программные РРО как простое и доступное средство, созданное и предоставленное государством", - говорится в сообщении.

Напомним:

С 1 августа 2020 года вступили в силу нормы о введении программных РРО без расширения сферы их применения. При наличии классического РРО бизнес не имеет обязанности переходить на программный РРО и может пользоваться ими одновременно.

С 1 января 2021 года использование РРО, для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным. А с 1 апреля 2021 года такая обязанность возникает для всех плательщиков единого налога II-IV групп.