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Минфин отчитался о первом месяце работы «кассовых аппаратов в смартфоне»
12:19 02.09.2020 |
За месяц работы бесплатного фискального приложении от ГНС зарегистрировали и применили программный регистратор расчетных операций 399 компаний, которые зарегистрировали почти 32 тысяч ПРРО.
Об этом заявили в Минфине, сообщается на "Правительственном портале".
Отмечается, что фискализировали около 12 млн чеков. При этом более 95% зарегистрированных программных РРО используются финансовыми компаниями.
"Такие статистические данные, которые мы имеем почти за месяц работы ПРРО, свидетельствуют именно о готовности бизнеса работать в легальном поле, показывать свои реальные доходы, применяя программные РРО как простое и доступное средство, созданное и предоставленное государством", - говорится в сообщении.
Напомним:
С 1 августа 2020 года вступили в силу нормы о введении программных РРО без расширения сферы их применения. При наличии классического РРО бизнес не имеет обязанности переходить на программный РРО и может пользоваться ими одновременно.
С 1 января 2021 года использование РРО, для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным. А с 1 апреля 2021 года такая обязанность возникает для всех плательщиков единого налога II-IV групп.
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