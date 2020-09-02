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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Ставки интерконнекта будут уменьшены в два этапа - НКРСИ

08:39 02.09.2020 |

Экономика

 

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, сообщает об уменьшении ставок интерконнекта в два этапа - с 1 января 2021 года и 1 января 2022 года.

Такое разъяснение относительно решения «О внесении изменений в Расчетные таксы за услуги пропуска трафика к телекоммуникационным сетям операторов телекоммуникаций с существенным рыночным преимуществом на рынках услуг пропуска трафика», принятого на заседании НКРСИ 1 сентября 2020 года, размещено на сайте Комиссии, сообщает корреспондент Укринформа.

"Комиссия приняла решение о снижении такс за пропуск трафика на сети мобильных операторов до 10 коп./мин с 1 января 2021 года и до 8 коп./мин с 1 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Как объяснили в НКРСИ, ​​у операторов подвижной (мобильной) связи наблюдается тенденция к стабильности приведенной себестоимости пропуска трафика. В 2019 году себестоимость составляла от 0,03 до 0,06 грн/мин.

"Полученные результаты расчета приведенной себестоимости пропуска трафика в телекоммуникационных сетях операторов телекоммуникаций дают основания для пересмотра действующих на сегодняшний день расчетных такс за услуги пропуска национального трафика с целью приближения их размеров к себестоимости", - подчеркнули в НКРСИ.

В Комиссии напомнили, что проект этого решения в течение месяца, с 14 июля 2020 года, проходил общественное обсуждение. По его результатам даны предложения и комментарии от трех операторов подвижной (мобильной) связи, Федерации работодателей Украины, Союза украинских предпринимателей, Офиса эффективного регулирования.

Отмечается, что по результатам обработки предложений НКРСИ предложила установить с 1 января 2022 года расчетные таксы за услуги терминации междугородного телефонного трафика и подвижного (мобильного) телефонного трафика на телекоммуникационных сетях операторов с существенным рыночным преимуществом в размере 0,08 грн/мин (без НДС) . Временно, на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно, эти таксы устанавливаются в размере 0,10 грн/мин (без НДС).

Как сообщал Укринформ, НКРСИ 1 сентября 2020 года после общественного обсуждения приняла новый проект своего решения об уменьшении ставок интерконнекта, которое ранее вызвало негативный резонанс среди отдельных участников рынка. Этот проект решения будет направлен на согласование в Государственную регуляторную службу Украины и Антимонопольный комитет Украины.

НКРСИ была вынуждена отменить свое решение, датированное 1 мая 2020 года, об уменьшении ставок интерконнекта из-за отказа Минюста регистрировать нормативный акт.

19 мая НКРСИ приняла решение снизить таксы интерконнекта с 1 января 2021 года. Однако после принятия решения отдельные субъекты хозяйствования и организации выступили с заявлениями о его негативном характере.

В поддержку позиции НКРСИ выступил мобильный оператор lifecell. В компании заявили, что считают недопустимыми многочисленные манипуляции отосительно решения НКРСИ о снижении ставки интерконнекта. Оператор осудил давление на Минюст "со стороны организаций под влиянием участников рынка, которые не хотят снижения ставки интерконнекта".

По поводу сложившейся ситуации обращения также были направлены в Кабинет Министров, Минцифры и Минэкономики.

7 июля НКРСИ отменила свое решение от 19 мая 2020 года №195 «О внесении изменений в Расчетные таксы за услуги пропуска трафика к телекоммуникационным сетям операторов телекоммуникаций с существенным рыночным преимуществом на рынках услуг пропуска трафика». В тот же день было принято решение вынести проект решения на общественное обсуждение.
 

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