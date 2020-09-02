Минюст изменил порядок реализации арестованного имущества

Министерство юстиции 28 августа внесло изменения в Порядок реализации арестованного имущества, разделив функции администратора и организатора. При этом ProZorro.Продажи стало администратором в системе реализации арестованного имущества, а СЕТАМ - организатором.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Фейсбуке.

Отмечается, что целью этих изменений является повышение прозрачности процедуры реализации имущества должников, увеличение количества участников электронных торгов, что должно привести к увеличению стоимости имущества и как следствие - к увеличению поступлений в госбюджет.

«Электронная торговая система ProZorro.Продажи доказала свою надежность и эффективность в обеспечении прозрачности и максимизации цен на многих рынках, которые уже «подключены» к этой системе, прежде всего в продаже активов малой приватизации. Мы убеждены, что привлечение ProZorro.Продажи как администратора электронных торгов по продажам арестованного имущества позволит повысить прозрачность и конкурентность продаж и на этом рынке», - прокомментировала замминистра экономики Светлана Панаиотиди.

Как сообщалось, проект ProZorro.Продажи начал работу по сотрудничеству с Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) - реализации имущества неплатежеспособных банков в июне 2016 года.

В марте 2017 года была начата работа второго вектора проекта - реализация имущества государственных и коммунальных предприятий по всей Украине.