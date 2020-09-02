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Украине расширили полеты над Черным морем: эксперт рассказал, что это значит
08:25 02.09.2020 |
Отныне количество полетов в воздушном пространстве над Черным морем возрастет. Об этом в комментарии УНН рассказал глава Института публичной политики и консалтинга "Инполит" Сергей Быков.
Сигнал о том, что летать над Черным морем безопасно дало EASA (Агентство Европейского Союза по безопасности полетов) после длительных переговоров с Мининфраструктуры, указывает эксперт.
"Эта новость - хороший сигнал, это значит, что над украинским Черным морем летать безопасно и европейцы готовы внедрить свои рейсы именно над Черным морем. Если мы говорим, например, о полетах в Турцию или в страны Черноморского региона - их спокойно можно проводить с помощью тех коридоров, которыми руководит "Украэрорух", - говорит он.
Быков рассказал, что раньше иностранцы использовали воздушные коридоры над Черным морем довольно вяло.
"Сегодня мы можем прогнозировать, что после того, как завершится карантин, количество рейсов над Черным морем увеличится", - добавил он.
Эксперт говорит, что положительному заключению EASA предшествовала слаженная работа украинского правительства.
"В общем, это коллективная работа всего украинского правительства, всех министерств. А прежде всего это достижение можно плюсовать Министерству инфраструктуры и лично господину Криклию (Владислав Криклий - министр инфраструктуры - ред.)", - добавил он.
Напомним, на днях Агентство Европейского Союза по безопасности полетов (European Aviation Safety Agency - (EASA) опубликовало обновленный Информационный бюллетень по безопасности полетов EASA SIB 2015-16R3 (Safety Information Bulletin) по безопасному использованию 6 маршрутов (L851, M856, M860, M854, M435, M861). Эти маршруты EASA рекомендует пользователям воздушного пространства использовать для планирования полетов над Черным морем, где ответственность за обслуживание воздушного движения делегирована Украине.
"В современной ситуации кризиса мировой авиационной отрасли, вызванной COVID-19, когда участники рынка испытывают огромные потери, важно использовать новые возможности для поиска решений, способных оптимизировать расходы авиакомпаний - уменьшить продолжительность полета, использования горючего. Важным решением в сложившейся ситуации является оптимизация текущей общеевропейской маршрутной сети и расширение транзитных возможностей нашей страны", - прокомментировал министр Криклий.
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