Стефанчук допустил смену министров экономики и финансов

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил, что министр экономики Игорь Петрашко и глава Минфина Сергей Марченко в ближайшее время могут быть отправлены в отставку. Об этом Стефанчук сказал в эфире "Украина 24", передает УНН.

На вопрос ведущего, есть ли потенциал к смене министров, Стефанчук ответил: "Я думаю, что такая ситуация назревает, а будет ли она воплощена, то это будет зависеть от того, насколько качественные буду показатели ... Это подавляющее большинство экономического блока ... Экономический блок у нас представлен министром экономики и финансов. Я думаю, что в первую очередь речь идет именно об этих лицах".

Он уточнил, что кадровые выводы будут делать после 15 сентября.

"Опять же, еще раз говорю - будем смотреть. До 15 сентября должна быть внесена бюджетная резолюция, на основании этого будут делаться выводы", - пояснил Стефанчук.

Он заявил, что решение будет зависеть от эффективности работы над проектом госбюджета и новыми подходами по преодолению последствий, вызванных COVID-19.

Напомним, Игоря Петрашко был назначен на должность Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства 17 марта, когда Сергей Марченко занимает свою должность министра финансов с 30 марта.