Индекс ожиданий деловой активности в августе вырос до 47,9 п.п. из 100 - НБУ

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Нацбанком Украины (НБУ), в августе вырос на 1 пункт (п.) - до 47,9 после роста в июле и июне соответственно на 1,5 п. и 9,6 п., однако остается ниже нейтрального значения в 50 пунктов и сигнализирует о преобладании пессимистических ожиданий бизнеса.

"Бизнес сдержанно оценивает результаты своей деятельности на фоне пролонгации адаптивного карантина. Ожидания предприятий четвертый месяц подряд находятся ниже равновесных значений", - отметил центробанк на своем сайте во вторник.

Согласно отчету, по итогам августа существенно улучшили ожидания предприятия сферы торговли: диффузный индекс (ДИ) вырос на 4,3 п. - до 52,3. Нацбанк уточнил, что оптимистичные ожидания респондентов этой сферы связаны со смягчением карантина и увеличением потребительского спроса.

Указывается, что представители сферы торговли оптимистично настроены относительно увеличения товарооборота (ДИ вырос до 51,5 с 48,9 месяцем ранее) и объемов закупки товаров для продажи (ДИ вырос до 57,6 с 45,5).

Кроме того, торговые предприятия ожидают существенный рост стоимости товаров, закупленных для продажи (ДИ вырос до 74,2 с 61,4 в июле), в связи с высокими закупочными ценами.

Согласно отчету, несмотря на незначительное увеличение ДИ респондентов сферы промышленности - на 0,8 п. - до 48,3, их ожидания остаются пессимистичными. Представители этой отрасли ухудшили оценки относительно запасов сырья и материалов (до 42,9 с 52,7 в июле), вместе с тем усилили ожидания по росту цен на продукцию собственного производства (до 63,3 с 59,1 в июле).

Кроме того, третий месяц подряд сохраняются оптимистичные настроения респондентов сферы промышленности относительно объемов изготовления продукции (ДИ вырос до 54,1 с 51,8 в июле), а также объема новых заказов (несмотря на сокращение индекса на 0,7 п. - до 52).

Нацбанк также отметил, что, несмотря на улучшение ожиданий предприятий сферы промышленности относительно объема новых экспортных заказов на продукцию (до 43,8 с 40 в июле), они остаются негативными второй месяц подряд.

Согласно данным НБУ, респонденты сферы строительства и сферы услуг по итогам опроса в августе ухудшили свои ожидания на соответственно 2,7 п. (до 38,9) и на 0,3 п. (до 46,2).

Регулятор уточнил, что представители сектора строительства в прошлом месяце, в частности, ухудшили оценки относительно объемов работ (до 35,7 с 41,7) и объема новых заказов (до 35,7 с 37,5).

Кроме того, на фоне ожиданий относительно роста закупочных цен и стоимости услуг подрядчиков предприятия сферы строительства пессимистично оценивают объем закупки сырья и материалов (ДИ в августе снизился до 35,7 с 37,5 в июле), а также ожидают рост цен на продукцию собственного производства (ДИ вырос до 57,1 с 52,4).

В свою очередь, респонденты сферы услуг, как и в предыдущие периоды, ожидают сокращение объемов новых заказов и объема услуг в процессе производства, индекс которых снизился соответственно до 45,1 (с 48 в июле) и до 48,4 (с 52), свидетельствуют данные регулятора.

Отмечается также, что предприятия соответствующей сферы усилили оценки относительно роста цен и тарифов на собственные услуги (ДИ вырос до 54,1 с 52 в июле), в связи с высокими ожиданиями относительно цен поставщиков.

По оценкам НБУ, предприятия сектора торговли являются единственными, не ожидающими изменения общей численности работников (ДИ достиг нейтрального уровня - 50), тогда как среди респондентов сферы услуг, строительства и промышленности продолжают преобладать пессимистические настроения относительно динамики этого показателя.

Согласно отчету, индекс, характеризующий изменение общей численности работников, у представителей сферы услуг в августе сохранился на июльском уровне (45,1), промышленности - вырос на 2,2 п. (до 44,9), строительства - снизился 6 п. (до 35,7).

Как сообщалось, НБУ ввел ИОДА как новый инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики в июле-2019, тогда его значение составило 52,4 п. После повышения ожиданий предприятий в августе (до 54,5 п.) и в сентябре (до 56,6 п.) в октябре они снизились (до 52,2 п.), а в ноябре стали пессимистическими, преодолев рубеж в 50 пунктов (49,1 п.), и продолжили снижение в декабре (до 48,6 п.).

В январе-2020 оценки предприятий снижались (до 40,3 п) и после роста в феврале (до 51,2 п.) продолжили падение в марте (до 45,8 п.) и в апреле (до 29,9 п.). Вместе с тем, в мае и в июне индекс вырос до 36,6 п. и до 45,5 соответственно.

